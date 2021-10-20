Спорткомплекс «Суздаль Арена» сдадут в ноябре

К завершению подходит строительство спортивного комплекса «Суздаль Арена». Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца этого года, предположительно в ноябре. После чего он получит необходимый сертификат соответствия и будет внесён во Всероссийский реестр объектов спорта, сообщает пресс-служба «Белого дома«.

Об этом шла речь во время визита во Владимирскую область министра спорта Олега Матыцина. Вместе с врио губернатора Александром Авдеевым они посетили строительную площадку.

— Крайне важно, что в развитии спортивной сферы Владимирской области бизнес не стоит в стороне. Находятся новые возможности и способы реализовать задачи, важные и для жителей, и для гостей нашего региона. Яркий пример – проект «Суздаль Арена», который реализует предприниматель на собственные средства. Не сомневаюсь, что этот спорткомплекс станет одной из опорных площадок для проведения спортивных и других массовых мероприятий, — приводят слова Александра Авдеева на официальном сайте администрации Владимирской области.

Уже сейчас понятно, что арена в Суздале будет одной из самых больших в нашем регионе. Располагается она на территории туристического комплекса. Проект представлен на сайте ГТК. Так, в описании к объекту сказано, что его форма идеально вписывается в местный ландшафт. Особая гордость арены — зеленая газонная крыша.

Сборы и соревнования

Площадь арены — 6230 м², включая два универсальных зала 50х35 метров и 46х25 метров, высота потолков 9 и 11 метров. В залах, как предполагают заказчики объекта, можно будет проводить соревнования разного уровня: от областных до всероссийских. Комплекс подойдет для 97 видов спорта.

На арене можно проводить соревнования по разным видам спорта

Трибуны большого зала рассчитаны на тысячу мест. Малого — на триста зрителей. В каждом уложен специальный паркет, есть раздевалки, санузлы и душевые. Главную арену можно без проблем переоборудовать под разные виды спорта. Играть можно в баскетбол, гандбол, волейбол, принимать соревнования по борьбе, боксу, гимнастике, настольному теннису и т.д.

«Суздаль Арена» может стать и местом проведения сборов для команд различных национальных сборных. Кроме того, на базе объекта можно будет проводить конгрессы, форумы и выставки. Для этого есть вся инфраструктура. Удачное расположение на базе туристического комплекса позволяет без проблем расселить участников и гостей спортивных и любых других мероприятий.

Стадион «Спартак»

В ходе визита министр спорта и врио губернатора осмотрели и стадион «Спартак» в Суздале. Его масштабная реконструкция завершилась в прошлом году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни».

На реконструкцию стадиона было направлено более 42 млн рублей из бюджетов разных уровней

После обновления стадион включает в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрную площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и блочно-модульные раздевалки.

На стадионе высокопоставленных гостей ждали воспитанники местной футбольной школы. С ними министр спорта и врио губернатора не только сфотографировались. Олег Матыцин и Александр Авдеев пробили по одному пенальти. Оба целились в левый от себя угол. Удары получились хорошими, но оба удалось взять юному голкиперу.