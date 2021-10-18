козленок в колодце

Спасатели вызволили козленка со дна 20-метрового колодца

Животное не пострадало при падении

Сотрудники поисково-спасательного отряда Коврова пришли на помощь козленку, провалившемуся в 20-метровый колодец. Он зашел на территорию заброшенного дома, встал на прогнившие доски, но конструкция не выдержала, и он упал вниз. На фотографиях, опубликованных в группе «Заметки спасателя», не сразу разглядишь бедолагу на дне ямы. В колодце ему пришлось провести несколько часов. Хозяева обнаружили пропажу в 11, а вызволили козленка ближе к 6 часам вечера.

Спасатели достали козленка из колодца

Пропажу животного обнаружили хозяева утром. Они живут в небольшой деревне, где осталось всего несколько домов. Обойти их несложно. Козленок в колодце блеял, его было слышно, — пояснил «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Игорь Гайдуков. — Когда мы приехали, на дне он провел уже много времени. Поэтому не сопротивлялся, когда мы пришли на помощь.

Маленькое чудо

Вытаскивать козленка пришлось с помощью специального оборудования. Сначала хотели использовать треногу, говорят спасатели, но ее длины оказалось недостаточно. Пригодилась косынка- треугольник из плотной ткани для транспортировки пострадавших на высоте. Но сидеть смирно козленок не захотел. Пришлось его привязывать.

Мы думали, что поднимем его на косынке. Но козленок — не человек, стал сопротивляться. Хорошо, что еще внизу не упал. Спустили веревку на дно, обвязали его и только так вытащили, — рассказал Игорь Гайдуков.

Козленок провел на дне колодца несколько часов

Самое удивительное, что козленок не пострадал во время падения, ведь рухнул он с высоты седьмого этажа. Чудо, говорят сотрудники отряда. По крайней мере после визуального осмотра не было заметно никаких травм. С козленка сняли веревки и он спокойно пошел на своих четырех рядом с хозяевами, теперь уже на привязи.

Помочь четвероногим

Для сотрудников поисково-спасательного отряда это не первое животное, которому удалось помочь. Ранее щенок провалился в щель теплотрассы и провел в заточении почти две недели. Расстояние между трубами и бетонными плитами было не больше тридцати сантиметров. Смекалку проявили спасатели, которых на место вызвали неравнодушные жители города. Щенка удалось вызволить.

Щенок

Спасатель Михаил Быков вызволил из ямы щенка

Еще одна любопытная собака пыталась протиснуться в калитку, но застряла. Диаметр головы оказался больше кольца. Самостоятельно выбраться не получилось. В заточении собака провела целую ночь. Устав сопротивляться, она просто легла у забора. Спасательная операция заняла в общей сложности около 40 минут. Но благодарить своих освободителей собака не стала. Пес рычал и огрызался.

Собака застряла в заборе

Весной сотрудники отряда пришли на помощь еноту. Животное забралось на макушку дерева и боялось спуститься вниз. Его уже начали атаковать птицы. Чтобы вызволить енота, пришлось использовать автовышку.

Спасатель

Спасатели сняли с дерева енота

Все эти истории сотрудник отряда Михаил Быков выкладывает в своей группе «Заметки спасателя». Таким образом молодой человек популяризирует работу людей, которые приходят на помощь. Каждую смену он описывает случаи, которые происходят на службе. И спасение животных занимают в этих публикациях не последнее место.

Фото Михаила Быкова 

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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