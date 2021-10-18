Спасатели вызволили козленка со дна 20-метрового колодца

Сотрудники поисково-спасательного отряда Коврова пришли на помощь козленку, провалившемуся в 20-метровый колодец. Он зашел на территорию заброшенного дома, встал на прогнившие доски, но конструкция не выдержала, и он упал вниз. На фотографиях, опубликованных в группе «Заметки спасателя», не сразу разглядишь бедолагу на дне ямы. В колодце ему пришлось провести несколько часов. Хозяева обнаружили пропажу в 11, а вызволили козленка ближе к 6 часам вечера.

— Пропажу животного обнаружили хозяева утром. Они живут в небольшой деревне, где осталось всего несколько домов. Обойти их несложно. Козленок в колодце блеял, его было слышно, — пояснил «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Игорь Гайдуков. — Когда мы приехали, на дне он провел уже много времени. Поэтому не сопротивлялся, когда мы пришли на помощь.

Маленькое чудо

Вытаскивать козленка пришлось с помощью специального оборудования. Сначала хотели использовать треногу, говорят спасатели, но ее длины оказалось недостаточно. Пригодилась косынка- треугольник из плотной ткани для транспортировки пострадавших на высоте. Но сидеть смирно козленок не захотел. Пришлось его привязывать.

— Мы думали, что поднимем его на косынке. Но козленок — не человек, стал сопротивляться. Хорошо, что еще внизу не упал. Спустили веревку на дно, обвязали его и только так вытащили, — рассказал Игорь Гайдуков.

Козленок провел на дне колодца несколько часов

Самое удивительное, что козленок не пострадал во время падения, ведь рухнул он с высоты седьмого этажа. Чудо, говорят сотрудники отряда. По крайней мере после визуального осмотра не было заметно никаких травм. С козленка сняли веревки и он спокойно пошел на своих четырех рядом с хозяевами, теперь уже на привязи.

Помочь четвероногим

Для сотрудников поисково-спасательного отряда это не первое животное, которому удалось помочь. Ранее щенок провалился в щель теплотрассы и провел в заточении почти две недели. Расстояние между трубами и бетонными плитами было не больше тридцати сантиметров. Смекалку проявили спасатели, которых на место вызвали неравнодушные жители города. Щенка удалось вызволить.

Еще одна любопытная собака пыталась протиснуться в калитку, но застряла. Диаметр головы оказался больше кольца. Самостоятельно выбраться не получилось. В заточении собака провела целую ночь. Устав сопротивляться, она просто легла у забора. Спасательная операция заняла в общей сложности около 40 минут. Но благодарить своих освободителей собака не стала. Пес рычал и огрызался.

Весной сотрудники отряда пришли на помощь еноту. Животное забралось на макушку дерева и боялось спуститься вниз. Его уже начали атаковать птицы. Чтобы вызволить енота, пришлось использовать автовышку.

Все эти истории сотрудник отряда Михаил Быков выкладывает в своей группе «Заметки спасателя». Таким образом молодой человек популяризирует работу людей, которые приходят на помощь. Каждую смену он описывает случаи, которые происходят на службе. И спасение животных занимают в этих публикациях не последнее место.