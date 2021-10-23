Спасатели деблокировали из «ГАЗели» пострадавшего в ДТП под Вязниками

ДТП с пострадавшими произошло в ночь с пятницы на субботу в Вязниковском районе. На 279 километре федеральной трассы М-7 столкнулись грузовая «ГАЗель» и грузовой автомобиль «Scania». Сигнал о происшествии поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 23.28. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД.

—Имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке пострадавшего из автомобиля «ГАЗель». Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Лидируем по числу погибших

По числу погибших в ДТП Владимирская область является одним из лидеров в Центральном Федеральном округе. Об этом говорили на рабочем совещании по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Оно прошло на этой неделе в «Белом доме». В ГИБДД отмечают, что большая часть смертельных аварий происходит с участием транзитного транспорта.

—За 9 месяцев 2021 года во Владимирской области на 10 процентов снизилось количество ДТП и число раненых в авариях, однако так же на 10 процентов отмечено увеличение числа погибших. На сегодняшний день этот показатель – 177 человек (за аналогичный период прошлого года было 160), – приводит слова начальника управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Александра Новикова пресс-служба областной администрации.

С докладом выступил и исполняющий обязанности начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород ФДА» Александр Нефёдов. Он сообщил, что на федеральной трассе М-7 в регионе ведётся работа по нанесению вибро-шумовой разметки, установке противоослепляющих экранов, осевых барьерных ограждений и светодиодных лент на светофоры. В будущем дорожники планируют комплексное обустройство пешеходных переходов, перекрёстков и установку щитов «Внимание! Опасный участок».

Смертельные ДТП

Только в этом месяце во Владимирской области произошли две крупные аварии с погибшими. 1 октября в Гороховецком районе на 327-м км федеральной трассы М-7 «Волга», в районе деревни Большие Лужки, столкнулись большегруз и микроавтобус. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

На этой неделе четыре человека погибли, шестеро пострадали в аварии в Судогодском районе. 21 октября на 187-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись автобус и большегруз. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем.

Оба ДТП произошли в ночное время. По ним завели уголовные дела, ведутся расследования.