Современный детский городок построят на площади у ДДюТ

Современный детский игровой комплекс площадью около 800 квадратных метров планируется возвести во Владимире у здания Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ). Городские власти решили не ограничиваться только асфальтированием и плиточным мощением прилегающей территории. Площадь у здания ДДюТ, построенного во Владимире в 1985 году, нуждается в комплексном благоустройстве, подчеркивают в мэрии.

Что сделают?

Игровой городок разделят на четыре спортивно-игровые зоны с травмобезопасным покрытием для детей разного возраста. Там установят качели, канатные и веревочные конструкции, комплексы для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров и прочее.

Появится детский городок в 2022 году.

Площадь обретет «второе рождение» в предстоящем сезоне большого городского ремонта, сообщает пресс-служба городской администрации. Проект реконструкции пока не разработан, есть лишь визуализация объекта. Примерная стоимость работ тоже пока не уточняется.

Парк у ДДюТ

Ранее жителям областного центра была обещана реконструкция парка у ДДюТ. Проект будет готов до конца текущего года. Из областного бюджета на разработку документа выделили 5,5 миллиона рублей.

Между тем парк уже имеет утвержденную администрацией Владимира концепцию благоустройства. На неё в 2020 году городской бюджет потратил 4 миллиона рублей. Над разработкой трудились архитекторы столичного бюро «Реформа». Тогда же создали сайт со схемами расположения объектов досуга и развлечения. Каждый житель мог определить их тематическое направление и местоположение.

Парк у ДДюТ, возникший на месте заброшенных садов, занимает 28 гектаров.

Осенью прошлого года провели несколько обсуждений с горожанами, среди которых были общественники, урбанисты и экоактивисты. Больше всего критики вызвала идея застройки парка. Конкретно — появление общественно-делового центра или комплекса с крытыми павильонами на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта.

Горожанам предоставили возможность выбрать имя парку. Рассматривалось более 100 вариантов. Наибольшее число голосов получило название «Старые сады».

Мост у ДДюТ

Из-за завершенных работ пока только отремонтированная часть моста на улице Мира, ведущая ко Дворцу детского и юношеского творчества. На второй половине моста предстоит тот же объем работ, что и на первой: там забетонируют консоли, укрепят межбалочные швы, сделают гидроизоляцию, заменят ограждение пешеходной дорожки со стороны оврага и проезжей части.

Капремонт моста продлится до 1 ноября текущего года. Правда, работы на первой части несколько затянулись, обозначенные подрядчиком сроки затянулись.