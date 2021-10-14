Соцучреждение отдадут под долечивание пациентов с коронавирусом

Одно из учреждений соцзащиты населения Владимирской области планируют переоборудовать под отделение для долечивания пациентов с коронавирусом. Туда можно было бы переводить выздоравливающих, уже имеющих отрицательный тест на COVID-19, но с сопутствующими заболеваниями. Это поможет своевременно освобождать места в больницах для новых заболевших. Это предложение было озвучено на рабочем совещании в администрации региона. Его провел врио губернатора Александр Авдеев, сообщает пресс-служба «Белого дома». Встреча была посвящена проблеме с инфекционными койко-местами.

Дополнительные 60 мест

Инфекционные госпитали Владимирской области работают с максимальной нагрузкой, констатируют в администрации области. Места для госпитализации пациентов с коронавирусом в дефиците. В рамках совещания были рассмотрены несколько вариантов решения проблемы. Перепрофилирование одного из учреждений соцзащиты реабилитационной направленности под отделение для долечивания ковидных пациентов может дать 60 дополнительных койко-мест.

— Юридические, административные, бытовые и медицинские аспекты проекта, вероятные сроки и примерная стоимость его реализации будут оценены специалистами в ближайшие дни. В качестве потенциальных площадок под такое отделение будет рассмотрен целый ряд учреждений различной подведомственности, — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В каком именно учреждении произойдет перепрофилирование, пока неизвестно.

Более 92% коек заняты

Из-за стремительного роста заболеваемости за последние две недели в медицинских учреждениях региона пришлось развернуть около 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе отчитались о 130 местах, в понедельник открыли 57, накануне еще 15. По состоянию на 13 октября в медицинских организациях региона действуют 2106 коек. Но мест все равно не хватает. 92,6 процента из них занято (1950), свободны 156 коек.

В рамках совещания в «Белом доме» врио губернатора Александр Авдеев поставил задачу организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно – и днём, и ночью – был резерв коек для больных коронавирусом.

Еще один вариант решения проблемы — строительство в регионе быстровозводимого инфекционного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с операционной и ангиографом для диагностики проблем с сосудистой системой.

Врио губернатора поручил подготовить и представить характеристики и оценочную стоимость объекта, а также варианты его размещения. Уже известно, что это точно будет не территория областной клинической больницы, как предполагалось ранее. Прорабатываются варианты размещения объекта в близких к областному центру территориях, например, в Камешковском районе.