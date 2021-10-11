Собака покусала первоклассника на детской площадке

Бездомная собака укусила за ногу первоклассника в одном из поселков Суздальского района. Инцидент произошел на детской площадке. Ребенок присел на лавочку, под которой лежал пес. Собака зарычала и укусила ребенка. Школьнику пришлось обратиться к врачу.

— Собака начала рычать, сын испугался и побежал. Она за ним. Пес укусил его за ногу. Вот сейчас проходим курс от бешенства, — рассказала «Призыву» мама мальчика.

Местные жители рассказывают, что стая собак оккупировала детскую площадку. И чувствуют животные себя на ней вполне вольготно. На кадрах, присланных в редакцию «Призыва», видно, как четвероногие расположились рядом с каруселью. При этом вокруг нет детей, они боятся подходить близко.

Не дают прохода

Рядом с площадкой, которую занимают собаки, находится школа. Через дворы на занятия ходят дети. Родители опасаются, что животные могут повести себя агрессивно: одного первоклассника укусили, еще двух девочек схватили за штаны.

— Мой ребенок вышел около дома погулять с подругой. Собаки их не пустили на площадку, мою дочку схватили за штаны, но не прокусили. Она упала, смогла подняться и убежать домой. Хорошо, что подъезд рядом, успела, — рассказала «Призыву» мама девочки Виктория Доронкина. — Теперь дети боятся выходить из дома, до школы их провожаем.

— Мои дети все лето и в сентябре боялись подходить к площадке. У нас многоэтажный дом, большой двор, но в нем дети не играют. Там живут собаки. Большие. Штуки четыре-пять, — рассказывает жительница поселка Анна Ремизова. — Близко боимся подходить.

Нападают на животных

Опасаться новых соседей приходится и владельцам домашних животных. Местные жители говорят, что выйти на прогулку с собакой – настоящая проблема. Так, по словам Евгении Кирюхиной, месяц назад собаки прокусили шею ее питомцу. Об этом девушка рассказала в популярном городском паблике.

— Бездомные собаки выбежали из темноты и набросились на собаку и четырехлетнего сына. Собаке прокусили шею. У нас огромная площадка детская возле дома, и ни один ребенок на ней не гуляет, потому что эта стая оккупировала ее. Если подходишь ближе, они кидаются. Не знаем, куда обращаться, — написала в социальных сетях местная жительница.

Мы связались с автором поста. Она рассказала, что на какое-то время собаки исчезли. Куда, никто не знает. Возможно, приезжали ловцы. После нападения на первоклассника его мама обратилась к местному участковому. С женщиной обещали связаться, чтобы она указала место инцидента. Но ей так никто и не позвонил.

При этом накануне животные снова были замечены возле жилого дома. Также дружно лежали на детской площадке. Грелись на солнышке. Подходить близко Евгения не решилась. Сфотографировала издалека. На снимках, присланных в редакцию «Призыва», желтых бирок на животных не видно.

Звонок в департамент

Решить вопрос бездомных собак, уверяют чиновники, теперь можно всего одним звонком. Набрать стоит номер специалистов областного департамента ветеринарии. Заявки принимают по телефону 53-37-98. Кроме того, оставить обращение можно и с помощью электронной почты. Адрес есть на официальном сайте: post@dvavo.ru. Чтобы животных удалось отловить, нужно максимально точно описать их внешний вид и указать место их обитания.

— Стоит написать заявление о том, что имеются безнадзорные животные. Указать количество собак, их окрас, характерные признаки. Например, черный пес с белыми ушами. Чтобы не получилось так, что ловцы их не смогут найти. Еще надо оставить контактный телефон для связи, чтобы на месте бригада вам могла позвонить и вы указали, где находятся собаки. Иногда они прячутся в подвале, иди еще где-нибудь, о чем знают только местные жители, — пояснили «Призыву» в областном департаменте ветеринарии.

Сколько времени уйдет с момента заявки, точно неизвестно. В основном, уверяют в департаменте, ловцы приезжают в течение 3-5 дней. В их задачу входит поймать животное, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и через 25 дней вернуть в привычную среду обитания. Если собака не агрессивна, ее должны привезти туда, откуда забрали.

Овощевод из Ногинска

Кто займется отловом и передержкой безнадзорных животных во Владимирской области, стало известно только в августе этого года. Заказ разыграли на аукционе. Победителем стала коммерсант из Ногинска Шарипова Бибиоджармох Тагойевна. В качестве основного вида деятельности её ИП значится овощеводство.

За работу, связанную с животными, департамент ветеринарии готов до конца 2021 года заплатить предпринимательнице 10,6 миллиона рублей. Все расценки фигурируют в конкурсной документации. Цены указаны в рублях за одно животное:

Отлов и транспортировка животных без владельцев в приют – 2349,81

Первичный осмотр и оценка специалистом физического состояния животного – 162,37

Оказание неотложной ветеринарной помощи — 389,70

Регистрация и учет отловленных животных — 139,52

Обработка против экто- и эндопаразитов — 99,18

Вакцинация от бешенства — 125,68

Содержание животного на карантине 1 сутки — 207,77

Стерилизация – 3041,81

Кастрация – 2679,73

Маркирование (мечение) — 408,50

Эвтаназия — 534,08

Кремация трупа, 1 кг — 66,23

Возврат животного на прежнее место обитания — 645,89

Ежедневное содержание животных, которые не могут быть возвращены в среду обитания, — 41,43

Как объяснили «Призыву» в департаменте ветеринарии, отлавливать безнадзорных животных в наш регион приезжают бригады из Московской или Ярославской областей. Своих ловцов у нас нет. При этом, прежде чем забрать собак с места, их обязательно фотографируют или даже снимают на видео. Таким же образом фиксируют момент возвращения животных в привычную среду обитания. Только после таких «доказательств» должна производиться оплата.

— Отловленные животные помещаются в приют, где они подлежат обязательному осмотру и освидетельствованию. Отлов животных без владельцев осуществляется гуманными способами, не травмирующими животных. В случае если животное невозможно отловить с помощью механических фиксирующих средств, а также при агрессии животного, применяется способ иммобилизации (обездвиживания) посредством использования медикаментозных препаратов, — сообщается в конкурсной документации.

Полномочия у области

В феврале этого года полномочия по отлову бездомных животных и ответственность за строительство и содержание приютов официально были переданы в ведение области. Раньше этот вопрос решался на уровне муниципальных властей.

Переход получился непростым. На какое-то время возник правовой вакуум. Местные жители даже не знали, куда жаловаться на стаи животных. Так, собаки держали в страхе многоквартирный дом на улице Горького во Владимире. Но людям никто не мог помочь.

— Мы обратились в администрацию города, через портал госуслуг оставили заявку. По телефону нам сказали, что контракт на отлов бездомных собак не заключен, деньги не выделены. Я понимаю, что есть у чиновников бюрократия. Но собаки бегают и кусают наших детей здесь и сейчас. И хотелось бы оперативной реакции со стороны властей, — рассказал нам в феврале житель Владимира Александр Серединов.

Сейчас дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Полномочия распределены, контракт разыгран. Но проблемы все равно остались. Местные жители звонят со своими вопросами и в администрации на местах. И в случае с собаками в Суздальском районе вопрос обещали взять на контроль.

— Зимой полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных был передан на уровень области. Но это не значит, что люди перестали нам писать, обращаться. Сейчас мы проходим процесс становления, распределения обязанностей. Он непростой, поэтому мы готовы совместно работать, — пояснил «Призыву» заместитель главы администрации Суздальского района Александр Авсеенок. — Если нам позвонят или напишут письмо, готовы оперативно перенаправить его в департамент ветеринарии. Более того, считаем возможным взять решение таких вопросов под личный контроль.

В прошлом году во Владимире было отловлено всего 162 собаки. Для сравнения, за три года до этого данный показатель был в пять раз выше. Понятно, что бездомных животных еще больше. Проблему просто так не решить. Важно построить муниципальный приют. И в этом вопросе, как пояснили нам в департаменте ветеринарии, наметился положительный сдвиг.