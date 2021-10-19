Сломали лавочки в только что открытом парке «Добросельский»

В парке «Добросельский» на центральной аллее сломали несколько новых лавочек. Металлические крепления, на которых они держались, местами вырваны с корнем, местами согнуты. Сообщения об этом в соцсетях вызвали дискусии. Одни владимирцы говорят о том, что некачественно сработал подрядчик: крепления были хлипкими. Вторые считают, что у местных вандалов дури столько, что никакие конструкции не устоят, хоть лей их из чугуна. Чья версия убедительнее, разберётся администрация города.

Где захотели, там и сели

Парк «Добросельский» открылся в минувшие выходные. Реконструкция (второй этап) шла там с мая. Жители восточного района соскучились по прогулкам и играм. Поэтому каждый день в парке были сотни человек.

Кому то новшества в парке понравились, кто-то отметил недостатки. Лавочки многих восхитили. Их много, они разные и стоят на всех дорожках и аллеях.

В рамках второго этапа реконструкции в парке поставили 28 лавочек. Столько же смонтировали в 2020-м.

Если сейчас прогуляться по парку то можно увидеть: кое-где на лавочках нет части или целого деревянного основания, демонтированы крепежи, скошены ножки.

— Мы смотрим видео с камер, проводим беседы с охраной. Выясняем, что случилось. Кто виноват — вандалы или брак подрядчика. В любом случае, в ближайшие дни в рамках гарантийного срока подрядчик отремонтирует лавочки, — пояснили в пресс-службе администрации города.

Спор у лавочек

В «Фейсбуке» известный владимирский журналист Роман Комов «прошёлся» не только по сломанным скамейкам. Он отметил, что из мощёных дорожек кое-где выпала плитка. Некоторые тренажёры уже не работают, а металл, из которого они сделаны, местами проржавел.

Комментаторы поделились на два лагеря: одни, как наш коллега, винил подрядчиков, другие – вандалов из числа, предположительно, подростков. Истина, скорее всего, посредине: где-то накосячили строители, а где-то отметились гости парка. Бытовая культура у нас не на высоте.

Многие тут же вспомнили разбитые фонари в парке Пушкина, повреждённые скульптуры на Георгиевской, Соборной и смотровой площадке у Успенского собора.

— Бывает и брак, но вандализм есть, и он не всегда только детский, — посетовал представитель мэрии Игорь Ефремов.

Сохранение обновлений в «Добросельском» – это, конечно же, задача администрации парка. Но и посетители должны заботиться о месте, где следует отдыхать, а не меряться силой и глупостью.

Ожидания и реальность

За два года парк «Добросельский» изменился радикально. Он разбит на зоны, структурирован, удобен для прогулок, игр и занятий спортом. Спортивная зона находится ближе к улице Егорова, детская — к Суздальскому проспекту.

В проекте парк вообще выглядит изумительно. Но в реальности не всё так гладко.

Закрыты дог-парк и стационарный туалет, хотя построены в прошлом году. О них спрашивают СМИ и соцсети — администрация ссылается на продолжение работы в парк. Но ведь детскую площадку открыли!

Начал действовать и физкультурно-оздоровительный комплекс, но двери площадки для игр с мячом — на замке. Убрали трибуны для зрителей. В октябре — вернули, но надолго ли?

Запустили скейт-парк. Им пользуются десятки спортсменов. Но там нет ограждения. А границы площадки находятся на возвышении, и, падая можно получить серьезные травмы. Нет и правил катания и ограничений по возрасту и транспортным средствам.

В следующем году реконструкция парка продолжится. Надеемся, реальность все же совпадет с ожиданиями.