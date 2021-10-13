Следы исчезнувшего океана находят во владимирских лесах

Сейчас в Интернете только по нашей области увидишь десятки объявлений о продаже природного камня. Раньше булыжники горками валялись по окраинам полей — их откидывали, чтобы не мешали пахоте. Сейчас такого богатства не встретишь. Камень стоит денег, причём немалых. А есть среди природных материалов те, что и прежде встречались редко. Они интересны тем, что рассказывают о далёком прошлом Владимирского края.

И сейчас ещё в деревнях — у входа в дом или храм, перед колодцем — можно увидеть массивные волнистые плиты. «Пороговый камень», называли их. На такие ставили вёдра. Если у порога — не надо выкашивать траву. И грязи осенней в дом не занесёшь.

Размеры этих плит разные. Есть с тарелку. А бывает, и трактором сдвинуть сложно. Поверхность их напоминает стиральную доску (старшее поколение помнит такое приспособление наших бабушек) или папиллярный узор, оставленный пальцем великана. Подобную плиту с красивым волнообразным рисунком я недавно встретил в окрестностях деревни Михали Киржачского района.

«Знаки ряби»

Камни эти – путешественники. К владимирским их можно отнести лишь условно. Думается, принесены они в наши широты ледником с территории Балтийского кристаллического щита, где плескалось когда-то море.

Песок с рисунком волн за миллионы лет стал песчаником, а затем кварцитом. Ледник взломал эту древнюю «корку» и принёс её куски на Русскую равнину и Урал, где их до сих пор и находят.

Плиты розового кварцита запечатлели на миллионы лет динамику древних процессов.

Поверхность массивного кварцита покрыта извилистыми валиками и бороздами. В геологии такие образования называются «знаками ряби».

— Это прямые или изогнутые, более или менее параллельные, реже ветвящиеся или перекрещивающиеся ряды валиков (гребней), образованных ветром, водными течениями или волнами на поверхности рыхлых песчаных и алевритовых осадков. Встречаются в ископаемом состоянии, чаще в виде контротпечатков, на нижних поверхностях наслоения песчаников, алевролитов, реже аргиллитов и карбонатных пород, – говорит геологический словарь под редакцией К.Н. Паффенгольца и др.

Значит, каменная плита, найденная под Михалями, приняла такую форму больше ста миллионов лет назад! Такой она стала под действием течения или волн на поверхности древнего водоема. Странное ощущение возникает, когда сейчас, в XXI веке, в сквозящем осеннем лесу под неярким и низким небом видишь перед собой отпечаток дна древнего океана.

Глобальные процессы

Древние геологические процессы, горообразование, наступление и отступление морей и океанов, движение ледников, дрейф континентов, разрушительные землетрясения, навсегда менявшие облик части суши… Все эти силы формируют облик нашей планеты.

Их следы грандиозны. Это отложения морей с костями ящеров и раковинами моллюсков. Это горы Кавказа и прохладные мореные суглинки, оставленные древними ледниками. Это массивы известняка владимирских карьеров.

Гуляя с корзиной в шелестящих под осенним ветром березняках, думаешь о грибах и уж никак о каледонской и герцинской складчатости, о валдайском оледенении или морях средней юры… Но, наткнувшись в лесу, на поле или берегу реки на камень, подобный «знакам ряби», поневоле задумаешься об истории Земли.

Лежат тысячелетия эти очень наглядные геологические памятники, покрываются опавшей листвой и дёрном, зарастают высокими травами. А так хочется, чтобы они украсили территорию любого естественнонаучного музея или учебного заведения. Ведь не познавая прошлого, не познаешь будущего.