Синоптики сделали неожиданный прогноз на последние дни октября

Последние дни октября обещают быть во Владимирской области, как и во всей Центральной России, теплыми и солнечными. Такой неожиданный прогноз сделал центр погоды «Фобос». Погода, по всей видимости, решила преподнести очередной сюрприз. На минувшей неделе синоптики говорили о долговременном вторжении арктического холода, которое ознаменует наступление так называемого периода предзимья.

— Финал недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортным. В пятницу и выходные антициклон обеспечит жителей Русской равнины солнцем и теплом. Ночами будет +1…+6 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов, что на 5 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября. Такая же погода эстафетой будет передана ноябрю. Предзимье отменяется! – сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

Справка. Предзимье – это один из шести естественных синоптических сезонов. Он начинается с середины октября, обычно с 15 по 25 октября, и заканчивается около 15-20 декабря, после чего начинается сезон зимы.

Температурные качели

В целом же последняя неделя октября ожидается чрезвычайно пёстрой на погоду. После минувшей ночи, которая стала самой холодной с начала осени, нас ожидает достаточно прохладное начало недели. Из-за понижения температуры на дорогах образовалась гололедица. Она сохранится и в ночь на вторник, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее. В региональном управлении МЧС России предупреждают, что такая погода может спровоцировать рост ДТП.

В ночные и утренние часы на дорогах образуется ледяной панцирь.

При этом осадков до середины недели не прогнозируется. Со среды температура начнет расти: днем до +6 градусов. Станет облачно и уже вероятны дожди. Четверг станет самым ненастным днем на неделе. Осадки принесет атлантический циклон. В выходные снова свое влияние на погоду окажет антициклон.

Ранее метеорологи сделали прогноз, что зимняя погода в европейской части России установится согласно климатической норме. Метеозиму ждут к 10 ноября. При этом снежный покров высотой 3-4 сантиметра ляжет не раньше конца ноября.

В целом же, по прогнозам синоптиков, погода ноября будет в пределах нормы. Преобладающая температура ночью будет уже отрицательной — минус 1-6 градусов. Днем – +1…+4 градуса. При похолоданиях ночью температура может понижаться до минус 15 градусов, а днем не превышать минус 5-10 градусов.