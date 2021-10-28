Сергей Сахаров вновь возглавил Суздаль

Сергей Сахаров снова стал главой администрации города Суздаля. Он победил в конкурсе. Его соперниками были президент регионального общественного объединения «Суздаль-клуб» Вероника Николаева, столичный писатель Максим Привезенцев и главный инженер «Благоустройства» Евгений Беликов. Правда, последний перед голосованием сошёл с дистанции.

Впервые Сергей Сахаров стал мэром древнего города шесть лет назад — в 2015-м. До этого он четыре года был главой Владимира.

Контракт с победителем будет заключен с 8 ноября на срок 2 года. То есть следующие выборы руководителя исполнительной власти Суздаля состоятся в 2023 году.

Сергей Сахаров родился 2 октября 1968 года во Владимире. Образование высшее. В 1992 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Радиоинженер». В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал) по специальности менеджер государственного и муниципального управления.

1992-1996 – начальник бюро сбыта ОАО «Владимирский тракторный завод»; 1996-1999 – директор ООО «Спецкомтехника», город Владимир; 1999-2011 – директор Владимирского подразделения ОАО «Вымпелком»; депутат Законодательного Собрания Владимирской области третьего, четвертого и пятого созывов; председатель комитета по экономической политике и собственности.

С марта 2011-го по сентябрь 2015 года — глава города Владимира.

С октября 2015 года — глава администрации города Суздаля.