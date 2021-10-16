Селяне и дачники жалуются на неправильные счета за мусор

Жители Суздальского и Камешковского районов жалуются на ошибки в новых единых квитанциях. Многие получили счет за мусор, хотя в их населенных пунктах никогда не стояли мусорные контейнеры. Да и мусоровозов никто не видел.

Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вошла в платёж за электроэнергию. Со светом вопросов нет, а вот с мусором — много. Горячая телефонная линия регионального оператора — «Биотехнологии» разрывается.

Данные не дошли

Эксперимент с едиными квитанциями «электричество-мусор» начался ещё в прошлом году. С компанией «Энергосбыт Волга» заключили соглашения региональные операторы «Хартия» и «Эко-транс». С октября этого года подключились три района, которых обслуживает регоператор «Биотехнологии». Редакция «Призыва» получила жалобы от жителей Суздальского и Камешковского районов.

— Когда-то давно на въезде в нашу деревню стояли мусорные баки. Но с приходом регоператора их убрали. Ни разу мусоровозы к нам не приезжали. Всегда все мы вывозили мусор в город. А в лесу свалка появилась. Кто не хочет везти мусор в машине, скидывает в лесу. Безобразие! А теперь ещё прислали платеж за несуществующую услугу, — возмущается жительница деревни Лошаиха Инна Викторовна.

— Всегда мусор вывозили сами. И вдруг нам выставили счета. Почему мы должны платить «Биотехнологии» за то, что сами делаем? Договор с собственниками никто не заключал, — возмущается житель деревни Турово Суздальского района Алексей.

Эти вопросы редакция «Призыва» направила региональному оператору «Биотехнологии». Достаточно оперативно мы получили ответ от представителя компании.

— Мы изучили оба обращения. Выяснили, что в территориальной схеме Лошаихи вообще нет. Туда нет дороги, мусоровоз не проедет. Из квитанций «Энергосбыт» Лошаиху исключит. По деревне Турово та же ситуация. Абонентский отдел информацию в «Энергосбыт» отправит. Так что начисления снимут, — заверил замдиректора «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Всем на горячую линию

В компании «Биотехнологии» уверяют, что сбои — временные и единичные. По каждому можно звонить на горячую телефонную линию регоператора. Что люди и делают. Дозвониться сложно, но можно.

Телефон горячей линии «Биотехнологии» — 77-30-05.

— Это временная волна обращений. В других же районах нет такого. Разбираемся с каждым случаем. Это обычная работа, — говорит Альберт Скворцов.

До 1 октября жителям Суздальского, Ковровского, Камешковского районов выставляли квитанции за вывоз мусора через единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ). В «Биотехнологии» поясняют, что во многих территориях мусор вывозили, но квитанции до абонентов не доходили.

Сиди и жди

Много вопросов сейчас возникает у тех, у кого действует бестарный способ вывоза отходов.

— У нас в Верхних Сновицах многие не платят за мусор, потому что нет ни одного контейнера. Если в соседнем Милино стоят на выезде контейнеры, и пользоваться ими можно в любое время, то у нас машина приезжает в 10 утра и только один раз в неделю, в воскресенье. Почему я должна сидеть и ждать, когда подъедет мусоровоз? — возмущается местная жительница Елена Чижова.

Жителей, в чьих населенных пунктах мусор убирают бестарным способом и только раз в неделю, возмущает именно не равные права с теми жителями, у кого на улицах стоят мусорные баки и скидывать туда пакеты можно в любое время.

Представители регоператора поясняют, что контейнерные площадки должны обустраивать муниципальные власти. Частота вывоза зависит от нормативов накопления. Чем меньше человек зарегистрировано в населенных пунктах, тем меньше норматив и реже вывоз.

В компании считают, что норматив надо увеличивать, но это повлечет за собой и рост тарифа. А это мало кому понравится. В этом году из-за отсутствия переработки ТКО и снижения платы за утилизацию на полигоне тариф «Биотехнологии», наоборот, уменьшился на 8%.