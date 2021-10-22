«Ростелеком» стал техническим партнером книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире

«Ростелеком» стал техническим партнером книжного фестиваля «Китоврас[1]», который проходит во Владимире с 22 по 24 октября. На основной площадке мероприятия — Владимирской областной научной библиотеке — цифровой провайдер организовал канал связи, установил коммутатор и увеличил скорость до 1 Гб/с. Дополнительные технические возможности позволили вести онлайн-трансляции с шести площадок фестиваля.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Подобный фестиваль во Владимире проводится впервые, и мы, конечно, не могли остаться в стороне от столь значимого события. Горожане уже соскучились по мероприятиям федерального масштаба. Наше техническое решение обеспечило доступом в интернет основные площадки фестиваля, а выделенные “Ростелекомом” каналы связи позволят вести видеосъемку и прямые трансляции с места событий на протяжении всех дней фестиваля».

Татьяна Брагина, директор областной универсальной научной библиотеки:

«Книжный фестиваль «Китоврас», надеюсь, полюбится владимирцам. Хотим распространить программу и за пределами областного центра, привлечь к участию муниципальные библиотеки. А для этого необходимы дополнительные технические возможности. Мы благодарны “Ростелекому” за качественную связь, которая помогает провести мероприятие на высоком уровне».

В рамках книжного фестиваля «Китоврас» планируется проведение круглых столов по самым актуальным проблемам книжного дела, а также презентации новинок, мастер-классы от известных иллюстраторов и писателей. Для молодежи организованы квесты по научно-популярным и художественным произведениям. В «соревновательной» части фестивальной программы – конкурс чтецов «Открой рот» и состязание поэтов «Поэтический слэм». Награда для победителей – участие во Всероссийском этапе соревнований.

[1] Свое название и логотип фестиваль получил от мифологического существа Китовраса, которого изображали в виде кентавра. Изображения Китовраса можно увидеть на Дмитриевском соборе Владимира и Георгиевском соборе в Юрьев-Польском. В устных и книжных сказаниях Китоврас славится мудростью, что и определило выбор этого персонажа символом фестиваля.