Роспотребнадзор высказался против продления школьных каникул

Региональное управление Роспотребнадзора озвучило свое мнение по поводу возможного продления школьных каникул. По словам пресс-секретаря ведомства Марины Колтуновой, во Владимирской области в этом необходимости пока нет. На данный момент можно говорить о сезонном характере заболеваемости детей.

— Дети болеют в сентябре и октябре практически каждый год. В это время мы всегда фиксируем рост заболеваемости. Но она в основном носит сезонный характер, — рассказала «Призыву» Марина Колтунова. — На данный момент мы не рекомендуем продлевать школьные каникулы. Оснований делать это нет.

Большинству заболевших школьников диагностируют ОРВИ.

При этом, добавляют в Роспотребнадзоре, ситуация может измениться в любой момент. Кроме ОРВИ, дети болеют и коронавирусом. Сейчас это носит точечный характер. Но исключать рост числа инфицированных среди тех же школьников нельзя. Поэтому если возникнет необходимость прервать цепочку заражений, то к обсуждению вопроса продления каникул Роспотребнадзор и областной департамент образования могут еще вернуться.

Старт каникул

В большинстве учебных учреждений региона каникулы начнутся 25 октября. Отдыхать учащиеся будут ровно неделю. И уже 1 ноября дети должны будут вернуться за парты. Правда, ненадолго.

С 4 по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни по случаю празднования Дня народного единства. С учетом этого дети суммарно будут разобщены на 11 дней, но не подряд. В некоторых регионах страны возможность продлить каникулы до 3 ноября предусмотрели заранее. Таким образом, дети в этих субъектах не будут пересекаться две недели.

Опыт прошлого

В прошлом году во Владимирской области школьные каникулы продлевать пришлось. Но не везде. Например, в Муроме после консультаций с врачами, педагогами и специалистами Роспотребнадзора такое решение было принято. Осенняя пауза для учащихся составила ровно две недели. Именно этот период является инкубационным для коронавируса.

В прошлом году осенние каникулы пришлось продлевать.

Подобная практика была применена и во Владимире. Каникулы продлили школы № 36 и 46, а также лицей № 14. Тогда, например, директор одного из самых больших образовательных учреждений Владимира — школы № 36 заявила, что решила подстраховаться. Елена Кувшинова уверяла, что вспышек среди учащихся нет, есть лишь единичные случаи заболевания.

Сколько болеет детей

Сколько сейчас коронавирусом болеет детей школьного возраста, точно сказать нельзя. На последнем брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, эта цифра не озвучивалась. При этом в управлении Роспотребнадзора уверяют, что сейчас по ковиду закрыты отдельные классы. Но только в тех случаях, когда число инфицированных превышает 20%.

Специалисты предупреждают: школьники стали болеть чаще и тяжелее. Дети, имеющие в анамнезе заболевания сердца, нервной системы или другие недуги, переносят ковид в среднетяжелой форме, потому что их иммунной системе сложнее бороться с вирусом.