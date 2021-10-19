Роспотребнадзор увеличил число подлежащих вакцинации с 60 до 80%

Региональное управление Росротребнадзора ужесточило требование к отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. Теперь сделать прививку должны не 60, а 80% сотрудников организаций, входящих в список. Соответствующий документ опубликован на сайте надзорного ведомства. Постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидимиологическим показанием» подписано главным санитарным врачом региона.

Коллективный иммунитет предстоит достичь до середины декабря.

Организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины предстоит до 13 ноября. А уже через месяц — 13 декабря вакцинированы должны быть 80% сотрудников отдельных отраслей экономики. Предполагается, что до нового будет у этих групп граждан будет достигнут коллективный иммунитет.

Список организаций

Впервые указ об обязательной вакцинации для сотрудников отдельных отраслей экономики еще летом подписал экс-глава региона Владимир Сипягин. Тогда в списке граждан, подлежащих вакцинаций, было 12 пунктов. Сейчас их число увеличилось до 15.

Дополнительно к тем, кто уже сделал прививку, вакцинироваться предстоит сотрудникам промышленных предприятий, государственным и муниципальным служащим, а также студентам старше 18 лет.

Подлежат вакцинации 80% сотрудников:

Образования, здравоохранения, социальной защиты, социального

обслуживания;

обслуживания; Общественного питания;

Торговли, фармацевтической деятельности и услуг доставки, курьерских услуг;

Клиентских подразделений финансовых организаций;

Организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

Многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг;

муниципальных услуг; Транспорта общего пользования, такси;

Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

Салонов красоты, парикмахерских, косметических СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;

Физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов,

бассейнов;

бассейнов; Театров, кинотеатров, концертных залов;

Музеев, библиотек;

Промышленных предприятий (производств).

В этот же список попали государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и подведомственных им организаций, а также студенты сузов и вузов старше 18 лет.

Губернатор призвал привиться

Ранее привиться от коронавируса жителей Владимирской области призвал Александр Авдеев. Врио губернатора отметил, что в регионе может быть принято решение о 100% вакцинации работников коммунального хозяйства и транспортной отрасли. Важно обеспечить бесперебойную работу этих сфер зимой, отметил исполняющий обязанности главы региона в своем видеоотчете.

— Мы введем ряд ограничений и сделаем предложение по обязательной вакцинации для ряда категорий. Здесь логика наших решений такова: нам необходимо обеспечить безаварийную работу в зимний период по всем коммунальным системам (водоснабжение, теплоснабжение, питание, транспорт и т.д.). Поэтому мы не можем допустить, чтобы сотрудники, работающие, например, в теплоснабжении или водоканале, вдруг заболели и оставили нас без коммунальных услуг. Это подвергнет угрозе весь город, всю область, — подчеркнул Александр Авдеев.

В мэрии Владимира уже отчитались об активной прививочной компании. В частности, она продолжается в муниципальном предприятии АО «Владимирпассажиртранс». Там всем сотрудникам велели пройти вакцинацию либо предоставить заключение врачебной комиссии о наличии противопоказаний.

— Аналогичные решения должны принять руководители частных транспортных компаний, обслуживающих общественные маршруты города Владимира, а также руководители предприятий и организаций других отраслей, вошедших в обязательный перечень Роспотребнадзора, — отметил сайт мэрии.

Эпидемиологическая обстановка

Роспотребнадзор объяснил необходимость увеличить долю вакцинированных до 80% неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В постановлении главный санитарный врач отметил, что сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции, регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах от 18 лет до 65 лет и старше.

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом приблизился к 300

— Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения на 41 неделе составил 144,1, что на 25,1 % выше показателя заболеваемости на 39 неделе (108,0), увеличился в 3 раза темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,1, — отмечается в постановлении Роспотребнадзора.