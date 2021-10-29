Роспотребнадзор предлагает пускать в торговые центры по QR-кодам

Региональное управление Роспотребнадзора выступает за ужесточение антиковидных ограничений. Как пояснила «Призыву» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова, главный санитарный врач Владимирской области предлагает ввести QR-коды для всех посетителей магазинов. Речь идет о крупных торговых центрах и комплексах.

— С 30 октября в торговые центры и торговые комплексы мы предлагаем пускать посетителей только при наличии QR-кода вакцинированного или справки переболевшего коронавирусом не позднее чем 6 месяцев назад. Что касается ПЦР-тестов, то, согласно нашему предложению, они не должны рассматриваться в качестве варианта пропуска, — отметила Марина Колтунова.

Что касается даты окончания жестких коронавирусных ограничений, то, согласно предложению ведомства, она должна быть открытой до стабилизации эпидемиологической обстановки. При этом, по словам Марины Колтуновой, окончательное решение вопроса — за областными властями. На данный момент оно не принято. Можно предположить, что вход в торговые центры и магазины останется открытым для всех.

Продлить срок действия

Еще одно предложение Роспотребнадзора касается посещения организаций сферы услуг. Ведомство настаивает на том, что пускать в кафе, рестораны, фитнес-центры и салоны красоты нужно только по предоставлению QR-кода вакцинированного или справки о перенесенном заболевании. И дата таких мер тоже должна быть открытой. Пока же эти ограничения будут введены только с 30 октября по 7 ноября на период нерабочих дней.

При этом, как отметила Марина Колтунова, в регионе уже три недели подряд заболеваемость бьет рекорд за рекордом. И остановить распространение вируса можно только одним способом: вакцинировать как можно больше людей.

— Введение жёстких ограничительных мер встречает недовольство и сопротивление. И это понятно. Создаются определенные неудобства, мы отказываемся от прежней жизни, мы отказываемся от своих привычек, но это будет до тех пор, пока в обществе не наступит понимание того, что есть два выхода из этой ситуации: вакцинация и ограничительные мероприятия. Чем дольше мы будем думать, делать или нет прививку, тем дольше будем жить в этих условиях, — отметила Марина Колтунова на еженедельном брифинге по эпидемиологической обстановке.