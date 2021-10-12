Роспотребнадзор назвал введение QR-кодов во Владимирской области оправданным

Региональное управление Роспотребнадзора прокомментировало возможность введения во Владимирской области новых ограничительных мер по коронавирусу. По нашей информации, надзорное ведомство решило поддержать введение QR-кодов для всех посетителей сферы услуг и развлечений уже с 15 октября. Об этом пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала «Призыву» сегодня. Эта мера призвана ограничить стремительный рост числа заболевших, считают специалисты.

— Изначально летом, когда впервые заговорили о введении QR-кодов для посетителей ресторанов, кинотеатров, салонов красоты, спортивных залов и т.д., мы не поддержали эту инициативу. Роспотребнадзор считал, что важно сначала вакцинировать людей, а потом вводить подобные ограничения, — объяснила позицию ведомства Марина Колтунова. — Время на то, чтобы сделать прививку, у людей было. Кто хотел привиться, тот это сделал. Сейчас число заболевших растет, поэтому подобные меры на данный момент оправданы.

При этом окончательное решение по введению QR-кодов на территории Владимирской области остается за властями. Решение должно быть принято до конца рабочей недели. Предыдущие изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» были подписаны еще Владимиром Сипягиным 15 сентября. Тогда принятие жестких мер отложили ровно на месяц. Что будет теперь, можно только предполагать.

Готовим документы

Если руководство региона решит ввести ограничения в сфере услуг, то прошедшим вакцинацию жителям области надо будет вспомнить о подтверждающих документах. Они потребуются для посещения кафе, ресторанов, баров, парикмахерских, салонов красоты, массажных кабинетов, бассейнов и фитнес-центров. Подойдет QR-код в электронном виде или бумажный сертификат о прохождении профилактической прививки от COVID-19.

Отсрочка по введению QR-кодов истекает 15 октября.

Если решение будет принято, сфера услуг останется доступной для людей, переболевших коронавирусом не более полугода назад. При этом надо будет предъявить соответствующий QR-код. И для тех, у кого на руках отрицательный ПЦР-тест сроком годности 72 часа.

А что в других регионах

Регионы вводят QR-коды один за другим. Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Нижегородская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Самарская, Челябинская, Ульяновские области, Башкирия, Удмуртия и Чувашия уже пошли по этому пути. В этих уголках страны в связи с распространением коронавируса пришлось принимать соответствующие меры.

В нашей области опыт введения ограничений для непривитых уже был опробован летом. Правда, тогда хватило нескольких дней, чтобы от этого отказаться. Тревогу забили бизнесмены. Из-за небольшого количества людей, прошедших вакцинацию на тот момент, разом опустели кафе и спортивные залы. Предприниматели сообщали о снижении выручки на 70-80%. Именно поэтому решение отсрочили.

Мало вакцинированных

С тех пор прошло два месяца. У людей были время и возможность вакцинироваться. И если летом был дефицит вакцины, то сейчас поставки налажены, отчитываются в областном департаменте здравоохранения. Но желающих немного. На данный момент полный курс вакцинации прошли всего 324 914 человек. А в регионе проживают около миллиона трехсот тысяч человек.

Прививку от коронавируса в регионе сделали 324 914 человек.

Еще недавно Владимирская область занимала 81-е место среди 85 субъектов страны по темпам вакцинации. Когда регион достигнет коллективного иммунитета, пока непонятно. Тем более что целевой показатель вырос. Теперь привить от ковида по плану надо не 60% населения, а все 80. В абсолютных цифрах это 874 тысячи жителей области.