Роспотребнадзор назвал причины для введения дистанционного обучения

Региональное управление Роспотребнадзора назвало основания для перевода школьников на дистанционное обучение. По словам пресс-секретаря ведомства Марины Колтуновой, учеников могут распустить по домам и обеспечить проведение онлайн-занятий, если в классе или школе на больничный уйдет каждый пятый ребенок. Об этом специалист заявила во время еженедельного брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации в регионе.

— Если в классе больше 20% отсутствует по причине болезни, то класс закрывается. Это не значит, что мы уходим на дистанционное обучение. Если руководитель образовательного учреждения видит, что у него есть класс, в котором заболеваемость превышает 20%, своим указом он имеет право закрыть класс. То же самое относится и к школам. Если общее число человек на больничном превышает 20%, закрывается школа, — отметила Марина Колтунова.

По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора, правило это не новое. Ему следуют каждый год. Перевести детей на дистанционное обучение можно не только в случае с коронавирусом. Если школьники массово болеют ОРВИ, они также отправляются домой. Но точечно. Вспышка инфекции в одном классе не повод, чтобы закрыть всю школу.

Дистанционка=самоизоляция

При этом в случае введения в классе или школе дистанционного обучения ребенок должен находиться на самоизоляции. В этом весь смысл разобщения. Школьники не должны пересекаться на детских площадках и во дворе, чтобы прервать цепочку передачи вируса.

— Если мы закрыли класс, это не значит, что дети должны гулять на улице. Эти дети, которые ушли на дистанционное обучение, обязательно должны находиться дома. Родители должны следить за состоянием здоровья своих детей, контролировать их так называемую самоизоляцию, — пояснила Марина Колтунова. — Мы должны прервать все пути передачи инфекции воздушно-капельным путем. Мы для этого и закрываем класс, чтобы прервать эти контакты, а не для того, чтобы дети пошли на улицу, собирались из других школ и продолжали передавать инфекцию.

При переходе на дистанционку школьникам стоит отказаться от встреч с одноклассниками.

Однако в данном вопросе все остается на совести детей и их родителей. Как показывает практика, пока мамы и папы на работе, школьники продолжают общаться друг с другом не только онлайн. В таком случае смысл дистанционки пропадает.

Роспотребнадзор не рекомендует

Пока же Роспотребнадзор не рекомендует отправлять по домам всех школьников. Но это на данный момент. Если число инфицированных продолжит стремительный рост, к этому вопросу могут вернуться.

Разобщать детей из-за вспышки коронавируса приходилось уже не раз. В прошлом году сначала детей перевели на свободное посещение, потом им продлили каникулы, а следом отправили по домам. В результате на дистанционке дети остались до конца учебного года.

Отказываться от практики разобщения не стали и после 1 сентября прошлого года. Но уже не массово, а только в случае превышения нормы по количеству заболевших. В еженедельном режиме департамент образования отчитывался о классах и школах, которые переводят на онлайн-формат обучения. Нередки были случаи, когда дети и педагоги уже выздоравливали, но тесты приходили слишком поздно. В результате здоровых учеников снова распускали по домам.

Дошло до того, что региональное управление Роспотребнадзора не поддержало главу облздрава в вопросе перехода на дистанционное обучение. По словам представителя ведомства, это не только не останавливало рост числа заболевших, но и затрудняло их отслеживание.

А болеют ли дети

Однако точно сказать, сколько детей болеет сегодня, нельзя. Две недели подряд представитель департамента образования не посещает еженедельный брифинг по эпидемиологической ситуации в регионе.

Последние цифры о числе инфицированных среди учеников были озвучены в конце сентября. Тогда в области полностью на карантин ушло только одно образовательное учреждение – это Малышевская школа в Селивановском районе. В других школах закрыты были отдельные классы. Тогда представитель департамента образования связал всплеск заболеваемости с резким похолоданием и отсутствием отопления в домах. Сейчас в учебных учреждениях тепло.

По нашей информации, обсуждается возможный перевод на дистанционное обучение учеников старшего звена. Но никаких официальных решений не принято. Не исключено, что ситуация может измениться после каникул. В большинстве школ региона они пройдут с 25 по 31 октября. И Роспотребнадзор уже выступил против продления каникул.