Результат ПЦР-теста на коронавирус теперь можно узнать на госуслугах

Результат ПЦР-теста на коронавирус жители Владимирской области теперь могут узнать в своем личном кабинете на портале госуслуг. Информацию стали направлять туда с 15 октября. Однако есть условие. Чтобы услуга стала доступной, необходимо сдавать тесты в медучреждениях региона, интегрированных с системами регионального Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

Так удобнее

В личном кабинете можно будет узнать результат ПЦР-теста, он переведен на английский язык и содержит QR-код, который могут попросить на входе в общественные места.

За корректное заполнение данных будут отвечать медицинские организации. А лаборатории, которые проставляют результаты ПЦР-тестов, будут следить за правильностью указанных дат, уточняет региональный Медицинский информационно-аналитический центр.

Напомним, что прежде результаты ПЦР-тестов жители региона узнавали либо через СМС-сообщение, либо по звонку из больницы.

Результат теста ПЦР действует 72 часа.

Также МИАЦ создал новый проект для доступности информации об анализах на антитела. Сведения будут отправляться также в личный кабинет на портале госуслуг. Информация будет доступна в день получения результата. Данные, полученные после 17.00, пациенты увидят на следующий день.

Где сделать ПЦР

Сейчас в регионе действуют 7 ПЦР-лабораторий, проводящих бесплатную диагностику. Их суммарная мощность, по данным облздрава, составляет 6 тысяч исследований в сутки.

Лаборатории функционируют на базе областной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера, Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи, городской больницы № 6 г. Владимира, Центральной городской больницы г. Коврова, Муромского кожно-венерологического диспансера и Гусь-Хрустальной городской больницы. Пройти ПЦР-тестирование можно также в поликлинике по месту жительства.

Бесплатно или за деньги?

Бесплатное тестирование положено только по показаниям и направлению врача. Вернувшиеся, например, из-за границы владимирцы должны сдать ПЦР за свой счет.

В июне этого года из областного бюджета было направлено 100 миллионов рублей на ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией. Речь идет о тех, кто не имеет на догоспитальном этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Эти случаи не подлежат оплате из источника обязательного медицинского страхования

Спросом на ПЦР-исследования пользуются злоумышленники. Цена за срочность сдачи теста весьма высокая — от 1100 до 3000. Фальшивый документ предлагают в разы дешевле. Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе накрыли производство поддельных ПЦР-тестов. Точка сбыта «липовых» документов располагалась в частном доме.