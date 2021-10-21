Решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции хозяйствующему субъекту

Владимирским УФАС России по результатам рассмотрения заявления управления муниципальным имуществом г. Владимира принято решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции АО «Спецавтохозяйство» в целях защиты окружающей среды и охраны здоровья граждан, путем передачи в безвозмездное пользование катка-уплотнителя TANA GX380, 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак 33ВС2421, на неопределенный срок, для рекультивации свалки у с. Новоалександрово Суздальского района Владимирской области.

«Владимирское УФАС России»