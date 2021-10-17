Реконструкция в театре драмы начнется в декабре

Владимирская область получила первый транш на реконструкцию театра драмы, пострадавшего в пожаре в прошлом году. До конца декабря подрядчик должен освоить 108 миллионов рублей, администрация, должна предоставить подробный отчет федеральным ведомствам до Нового года. От того, как будут начаты работы по реконструкции, зависит, когда придут два других транша.

Деньги в бюджете

Главный финансист региона, вице-губернатор Вячеслав Кузин сообщил, что по официальному заключению экспертизы, на реконструкцию театра драмы требуется 756 миллионов рублей. Если в 2021 году поступит 108 миллионов, то в 2022 – 285 миллионов, а в 2023 году – 390 миллионов рублей. Все эти суммы предусмотрели в областном бюджете. Для этого провели внеочередное заседание Законодательного Собрания.

Вице-губернатор Герман Елянюшкин добавил, что к условиям конкурса по выбору подрядчика подошли очень ответственно, прежде всего, большую роль будет играть квалификация участников, их опыт.

Заключение экспертизы проекта должно быть утверждено до 1 ноября

В администрации области ожидают, что подрядчик выйдет на объект уже к середине декабря. Ему нужно будет купить оборудование, стройматериалы, подкрепить все документами, чтобы оперативно освоить выделенную сумму. Каждый шаг подрядчика будет контролировать руководство региона.

Что предстоит

Пожар в театре случился в июне прошлого года. Серьезно пострадали фойе, сцена и зрительный зал, а также сгорел уникальный занавес стоимостью девять миллионов рублей.

Проектом предполагается ремонт гримёрных для артистов, административных помещений, лестниц и коридоров. Предусмотрена современная система противопожарной безопасности.

Будет применена система противодымной вентиляции, пожарная сигнализация, система оповещения. Удивить зрителя планируется и новыми технологическими решениями. В частности, появится телескопическая сцена с 3D-декорациями. Любую задачу можно будет исполнить без громоздкого реквизита.

На сценах обещают установить десятки подъемных механизмов. Все они будут управляться с одного пульта. Кроме того, будет возможность проводить видеопоказы представлений. Для людей с ограниченными возможностями спектакли будут сопровождаться сурдо- и тифлокомментированием.

Разработчики проекта обещают максимально точно сохранить привычный владимирцам облик театра. Решения фасадов, материал и цветовые оттенки останутся узнаваемыми. Как и белокаменные стены фойе, алюминиевые светильники, парадные лестницы и мраморные полы.

После обновлений театр изменит привычный формат работы. Он станет культурным центром, где можно будет посидеть с книжкой и чашкой кофе, поработать в фойе, где будет действовать бесплатный вай-фай.

Свою концепцию работы театра представили и сторонние эксперты, которые принимали участие в урбанфесте. Художники, аналитики и дизайнеры из Владимира, Ижевска, Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода предложили ввести фирменный стиль театра, который найдет свое отражение в билетах, афишах, стаканах для кофе в кофейне театра, шопперах в сувенирной лавке. Но их идеи пока не нашли отклика у руководства театра.