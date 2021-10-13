Редкие летучие мыши поселились в Дюкинском заказнике

В Дюкинском заказнике, расположенном в Судогодском районе, обнаружены редкие летучие мыши. Неожиданную находку на территории старого карьера сделали учёные из Института проблем экологии и эволюции РАН впервые. Речь идет о ночнице Наттерера, буром ушане и ночнице Брандта. Эти виды занесены в Красную книгу и приложение к ней, сообщает региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий.

Останутся на зимовку

Из 13 видов рукокрылых, известных во Владимирской области, шесть относятся к мигрирующим. На зиму они улетают в южные регионы, как перелётные птицы. Оставшиеся семь видов – оседлые, зиму проводят в состоянии спячки в убежищах: в подвалах, пещерах и трещинах скал.

При этом на территории Владимирской области ранее такие зимовки не были известны. В целом благоприятные условия для зимовок летучих мышей встречаются крайне редко и по всей Центральной России.

Редкие рукокрылые останутся на зимовку в наших краях.

Дюкинский заказник в этом плане уникален. Там имеются глубокие трещины в скалах, да и воздействие человека на природу благодаря режиму заказника минимальное.

— Теперь с большей долей вероятности можно говорить в пользу зимовки рукокрылых в глубоких расщелинах обнажений известняка в этом районе, — уточняет региональная дирекция ООПТ.

Окольцованные летучие мыши

Для изучения путей миграции летучих мышей их метят кольцами с индивидуальными номерами. В прошлом году Клязьминско-Лухский заказник, расположенный в Вязниковском районе, впервые посетили специалисты по изучению летучих мышей. Они окольцевали рукокрылых.

Методика работы с летучими мышами очень близка к орнитологической, поясняют специалисты. Их отлавливают при помощи паутинных сетей, поднятых вертикально на высоту до 10 метров и более. Кольцо летучим мышам надевают не на цевку, как птицам, а на предплечье. Получается своего рода браслет.

Рукокрылым измеряют вес тела, длину предплечья, определяют пол и возраст.

Всего за время работы в Клязьминско-Лухском заказнике было отловлено 8 видов летучих мышей. Это составляет 60% от всей фауны рукокрылых Владимирской области.

Хироптерологи, занимающиеся изучением летучих мышей, сожалеют, что отношение к животным стало особенно негативным в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты подчеркивают: риск заражения чем-либо от них практически нулевой, главное, не брать зверьков в руки и не употреблять их в пищу. Во всех остальных случаях они полностью безопасны.

Ранее «Призыв» рассказывал, что специалисты Дирекции ООПТ Владимирской области обнаружили в Дюкинском заказнике еще один редкий вид орхидеи. Краснокнижное растение называется ладьян трехнадрезный. Оно распространено во многих регионах России, встречается и во Владимирской области, но вот в Дюкинском заказнике его наличие зафиксировали впервые.