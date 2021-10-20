Разврат, шпионаж и восхваление царского режима: дело фрау Кох

На второй день Великой Отечественной войны в Коврове сотрудники НКВД арестовали Марию Карловну Кох. Та работала в библиотеке завода № 2 имени Киркижа (ныне это завод имени Дегтярева). 41-летнюю женщину, немку по национальности, обвинили в контрреволюционной деятельности и шпионаже. А спустя два месяца, в середине сентября, ковровчане были шокированы, когда «шпионка» Кох вернулась домой целая и невредимая, хотя и изрядно похудевшая и осунувшаяся… Приводим подробности этой интересной истории.
Дело ясное
Известно, что в первый год войны сотни тысяч немцев, проживавших в Поволжье и других регионах Европейской части России, интернировали вглубь страны. Переселяли их в Коми, на Урал, Алтай, в Казахстан и Сибирь. Но это началось в сентябре-октябре 41-го, а в самом начале войны массово немцев не трогали.
И всё же арест Марии Кох сразу после объявления о нападении врага выглядел если не закономерным, то оправданным. «Дыма без огня не бывает», думают обычно. Да и не было принято обсуждать такие вещи.
Обвинительное заключение тоже было стандартным для тех времён.
— Будучи враждебно настроенной к ВКП(б) и Советской власти, на протяжении длительного времени ведёт контрреволюционную работу, организуя вокруг себя учащуюся молодёжь, прививая им антисоветские взгляды, противодействовала вступлению в комсомол, давала читать вредную для воспитания молодёжи литературу, устраивала вечера с выпивками, — значилось в материалах дела.
Кох обвинили в том, что её посещала молодёжь, что с теми, кто уехал из Коврова, она переписывалась. А те, между прочим, были курсантами в разных городах СССР.
— Она интересуется работой военных училищ, системами самолётов и вооружением Красной Армии, — сделали вывод в НКВД.
Казалось бы, схема ясная (при шпиономании накануне войны она рождалась чётко): гитлеровцам накануне войны внедрили своего агента на крупное оборонное предприятие, но его удалось вовремя выявить и разоблачить. За шпионаж, да еще в суровых условиях военного времени, без лишних разговоров ставили к стенке.
Юный стукач
Мария Карловна Кох была уроженкой Саратовской области. Там немцы-колонисты, приглашенные в Россию императрицей Екатериной II, жили еще с XVIII столетия.
Женщина получила высшее образование. В совершенстве владела немецким и русским языками. Оказавшись в Коврове, устроилась на работу в библиотеку, где занималась переводами немецкой технической литературы.
Будучи пианисткой, она ещё подрабатывала музработником в детсаду железнодорожников станции Ковров.
Мария Карловна жила вместе с взрослым сыном. Тот часто приводил домой своих друзей-приятелей. Среди них были и дети одного из руководящих работников завода имени Киркижа Рем и Людмила Мирские.
Молодежь проводила вечера на квартире Кохов в дружеских посиделках, а Мария Кох играла для них на пианино, аккомпанируя любителям пения и при танцах. Отношения были настолько дружескими и теплыми, что, уезжая на несколько дней в Москву, Рэм Мирский даже занял у «тети Маши» денег. Хотел что-то купить в столице, а просить у своего высокопоставленного отца – не решился.
Именно Рем Мирский фактически и инициировал донос на гражданку Кох. То ли он долг отдавать не хотел, то ли просто оказался подлецом. Сам юнец доносить не стал (видно, даже для этого была кишка тонка). А пожаловался своему отцу: мол, на квартире у Кох, с поощрения хозяйки, молодые люди пьянствуют, в карты играют, а еще непотребную литературу немка ребятам подсовывает…
Здравствуй, молодость!
Наговорил доносчик с три короба. Рассказал, как одного из его приятелей собирались по конвейерному принципу принять в комсомол, а Кох ему объяснила, что комсомол — это не только значок на груди. Нужно, мол, быть образцовым во всем, и пока есть недостатки в поведении, то в комсомол лучше не вступать. Это было трактовано как «контрреволюционная агитация».
А ещё 40-летняя женщина «провинилась» в том, что как-то в задушевной беседе с молодежью ударилась в воспоминания и рассказывала о своей молодости. Та пришлась на 1910-е годы — на дореволюционное время. В воспоминаниях о молодости всегда есть что-то светлое и хорошее. Но это записал так: восхваляла царский режим!
О том, что задолжал денег, Мирский-младший своему папаше не сказал.
Все сказанное сыном бдительный Мирский-старший серьезно изложил в своем заявлении в НКВД. Заодно добавил такую многозначительную деталь: Кох переписывается с бывшими воспитанниками и друзьями сына, поступившими в военные училища…
Та действительно переписывалась с несколькими прежними детсадовцами, а ныне курсантами, в том числе летных училищ. Разумеется, спрашивала в письмах, как дела, как учеба? Но в доносе это звучало так: интересуется работой военных училищ, системами самолетов и вооружением Красной Армии. Шпионка и есть!
Дала прикурить!
Поскольку грянула Великая Отечественная, и вероятность наличия немецких шпионов была весьма велика (за несколько лет до того в Коврове выявили реальных агентов Абвера), то сотрудники Ковровского городского отдела НКВД проявили оперативность. Они задержали гражданку Кох и доставили ее в Иваново (тогда Ковров входил в состав Ивановской области). Там за нее уже взялись сотрудники областного управления того же наркомата.
Надо отдать им должное: в крайне тяжелой и нервной обстановке первых дней войны, сотрудники НКВД не стали гнать заведомо расстрельное дело и бодро рапортовать о пойманной шпионке. Все обстоятельно выяснили и во всем разобрались. А сделать это было сложно.
Ведь сестра Рэма Мирского Людмила тоже дала показания на обвиняемую: «Мария Кох в присутствии молодежи играла на рояле развратные песни и её развращала».
«Разврат» выразился и в том, что курившая Кох предложила девушке сигарету!
Было ещё одно обвинение. После объявления о начале войны, Кох, оказывается, изменилась в лице. Доносчик писал: «Как мне рассказывала моя жена, у Кох резко упало настроение и её лицо было совершенно другим, как это было у неё раньше».
Какая тут логика, понять трудно. Радоваться ей надо было, что ли? Наверное, у всех после начала войны «резко упало настроение», разве лишь настоящие шпионы могли радоваться, да и то не показывая вида.
Разобрались — отпустили
12 сентября 1941 году начальник отделения УНКВД Ивановской области вынес официальное постановление «о прекращении следственного дела по обвинению Кох М.К.» В этом документе говорилось следующее:
— В процессе же предварительного расследования было подтверждено, что у Кох в квартире часто собиралась молодежь и устраивала совместно с её сыном вечера. Однако материалами следствия не доказано, что эти вечера носили антисоветский характер.
В отношении проведения шпионской деятельности Кох виновной себя не признала, а также в деле нет никаких материалов, которые позволили бы придание суду Кох.
На основании изложенного постановил: следственное дело № 11607 дальнейшим производством, за отсутствием состава преступления, прекратить. Обвиняемую Кох из-под ареста освободить.
Так закончилась эта история, противоречащая стереотипу о том, что «компетентные органы» при Сталине, да еще во время войны, мели всех под одну гребенку.
Если не считать того, что Мария Карловна более двух с половиной месяцев провела в следственном изоляторе в состоянии жуткого стресса и полной неопределенности, то конец можно назвать благополучным.
А вот судьба доносчика и его великовозрастных детишек осталась неизвестной. За ложный донос сегодня они сами бы стали фигурантами уголовного дела. Но тогда все могли списать на излишнюю похвальную бдительность. Ведь Кох была немкой…
По материалам Госархива Владимирской области
Андрей Смирнов
Верхнее фото: zen.yandex.ru