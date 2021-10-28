Распределительный центр Wildberries построят в Собинском районе

На территории Колокшанского сельского поселения Собинского района построят распределительный центр Wildberries. Общий объём инвестиций в проект составит порядка 8 млрд рублей. Его реализация позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест. Накануне соответствующее трёхстороннее соглашение о намерениях подписали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, глава администрации Собинского района Александр Разов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

5 тысяч рабочих мест

Площадь логистического центра — 100 тысяч квадратных метров. Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах. Его запуск позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест. В проект инвестор планирует вложить около 8 миллиардов рублей.

Преимуществами площадки стали транспортная доступность, а также обеспеченность необходимой инфраструктурой и трудовыми ресурсами, уточняет пресс-служба областной администрации.

Инвестор планирует вложить в проект около 8 миллиардов рублей.

Администрации Владимирской области и Собинского района окажут инвестору необходимое содействие в решение таких вопросов, как обеспечение площадки необходимой инфраструктурой, электроэнергией, достаточными объёмами водопроводной воды и отводом стоков, возможностями подключения к газораспределительной сети, а также в получении необходимых согласований и разрешения на строительство.

Ближе к потребителю

Открытие нового логистического центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Владимирской области и смежных регионов.

— Такие крупные логистические объекты становятся не только центрами притяжения, но и хабами, которые выступают заказчиками широкого спектра продукции. Производителям выгодно быть ближе к ним, соответственно рядом появляются предприятия, которые заинтересованы в сотрудничестве, − объяснил, какую пользу для экономического развития региона принесёт реализация нового инвестиционного проекта, Александр Авдеев. − Wildberries показывает рост более 100 процентов в год, думаю, что это должно заинтересовать всех тех, кто уже работает в области и кто рассматривает приход к нам со своим производством. Специализация у производств-спутников может быть очень широкая, а значит, жители Владимирской области смогут выбрать себе там работу по душе.

По словам генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить собственные расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки не только в России, но и ещё в 16 странах нашего присутствия.

— Всего за календарный год число продавцов из Владимирской области, которые реализуют на Wildberries свою продукцию, выросло в 4 раза − до 2320, а их продажи за 9 месяцев 2021 года увеличились в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года − до 3 млрд рублей, – сообщила Татьяна Бакальчук.