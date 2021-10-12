Пьяная парочка жестоко расправилась с пенсионеркой в Гусь-Хрустальном районе

17-летний житель Гусь-Хрустального района вместе со своей 20-летней подругой жестоко расправились с пенсионеркой ради наживы. Они с топором залезли к ней в дом. Шокирующая история произошла в поселке Зеленый Дол, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Остались ни с чем

Злоумышленники совершили разбойное нападение 25 июня этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парочка вооружилась топором и отправилась к дому 68-летней женщины. Молодой человек оторвал доску террасы и проник в кухню, где в тот момент находилась хозяйка. Он несколько раз ударил пожилую женщину топором по голове. Пенсионерка потеряла сознание.

Только вот поживиться подельникам было нечем. Обыскав дом, они покинули его с пустыми руками. От полученных травм женщина скончалась в больнице месяц спустя.

Преступление и наказание

Подозреваемых в преступлении задержали сотрудники полиции. Расследование возбужденных в отношении них уголовных дел завершено. Молодой паре предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Оказалось, что это не первое преступление на их счету. В середине июня этого года обвиняемый угнал мопед у жителя Гусь-Хрустального района. Его подруге также вменяется угроза убийством и грабеж, совершенные ей в середине июня в отношении местной жительницы.

Подельников обвиняют в разбое и убийстве.

— По ходатайству следователя СК России в отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба Следкома. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.

Напомним, что весной этого года за жестокую расправу над 89-летней пенсионеркой во Владимире вынесли приговор троим местным жителям. Женщину убили из-за 2,5 тысячи рублей. Шокирует и тот факт, что в деле была замешана внучка убитой. Суд назначил наказание женщине в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, мужчин приговорил к 16 и 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.