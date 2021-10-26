Пункты вакцинации Владимирской области проверят на загруженность и эффективность

Во Владимирской области проанализируют работу каждого пункта вакцинации от коронавируса. Это позволит узнать, насколько они загружены, оценить пропускную способность и реальные темпы вакцинации. Такое распоряжение сделал врио губернатора региона Александр Авдеев.

— Тульская, Белгородская области имеют более низкие темпы заболеваемости — и мы видим, что там привито более половины населения. Ивановская, Нижегородская, Ярославская, Костромская области — у «соседей» показатели по вакцинации гораздо лучше, чем у нас. Необходимо понять, с чем это связано, где мы недорабатываем, и срочно выправить ситуацию, — подчеркнул Александр Авдеев.

Отследить каждый укол

Как будет организована работа по мониторингу пунктов вакцинации, на заседании Общественной палаты региона рассказал директор облздрава Константин Баранов.

— Все пункты будут в режиме реального времени показывать, сколько они вакцинируют, какая у них мощность, какой процент охвата. И мы сможем «перебрасывать» активно людей, вакцины, потому что есть пункты, где, например, за день сделали 8-10 вакцинаций, а есть пункты, где по 100-200. Эта геолокация поможет нам оперативно координировать работу вакцинальных пунктов, — пояснил глава ведомства.

Система мониторинга также позволит избежать ситуации с просроченными вакцинами.

— Мы так просили вакцину для региона, получили ее, и будет большой парадокс, если будут просроченные вакцины, поэтому сейчас по этой карте будем ее разбрасывать, — добавил Константин Баранов.

81-е место из 85

По уровню охвата вакцинацией от коронавирусной инфекции Владимирская область сейчас занимает 81-е место в стране. Привито чуть более 33 процентов взрослого населения. И это при том, что дефицита вакцин в регионе нет. В наличии все четыре её вида, включая однокомпонентный «Спутник Лайт», который в приоритете используется для ревакцинации, но может применяться и для вакцинации в отдельных случаях.

В среднем в день прививку от коронавируса во Владимирской области делают около 1650 человек.

Для сравнения, целевой показатель для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета — около 5 тысяч человек в день.

А между тем во Владимирской области стремительно растет число госпитализированных с коронавирусом. По данным регионального департамента здравоохранения, 23 октября, в субботу, в больницу попали 250 человек. Это значительно больше, чем было ежесуточно, например, месяца три назад. Коечный фонд, который можно перепрофилировать под ковид-пациентов, тоже на исходе. В регионе развёрнуто максимальное количество специализированных мест за все время пандемии — 2300.

Как подчеркнул Константин Баранов, большинство заболевших коронавирусом в последнее время не были привиты. Самые сложные группы – молодёжь и люди старшего возраста, имеющие наибольшие риски по тяжёлому течению заболевания, а то и летальному исходу.