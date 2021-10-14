Проблемные дороги на Красноармейской и Егорова сдадут до конца октября

Два проблемных дорожных объекта на улицах Красноармейской и Егорова во Владимире отремонтируют до конца октября. Этого события горожане заждались. Сроки ремонта затянулись из-за смены подрядчика. Контракты со строительной компанией «АСТ» расторгли. На Красноармейской подрядчик успел только снять асфальт, а затем ушел с объекта, объяснив это резко выросшими ценами на стройматериалы. Городу пришлось выставлять на торги новые контракты с пересмотренными расценками.

Что все-таки сделали

Сейчас на улице Егорова полностью установили бордюрный камень и уложили черновой асфальт. Продолжаются работы по ремонту тротуара. Вчера подрядная организация приступила к укладке основного слоя асфальта.

Работы там выполняет ООО «ВладСК». С компанией заключен муниципальный контракт на сумму 39,3 миллиона рублей.

На улице Красноармейской компания-подрядчик — ООО «Владавтодор». С ней заключен муниципальный контракт на сумму 35,5 миллиона рублей. Компания приступила к дорожным ремонтным работам в начале сентября. На сегодняшний день завершены работы по ремонту тротуаров, замене бордюрного камня. Начались работы по асфальтированию.

Ремонт двух дорог обошелся в 70 с лишним миллионов рублей.

В мэрии подчеркивают, что с учетом пожеланий жителей для безопасности дорожного движения остановки общественного транспорта на улице Красноармейской в районе поворота на Помпецкий переулок оборудованы заездными «карманами».

— Улица Красноармейская имеет две полосы движения, по одной в каждом направлении. До появления заездных «карманов» автобус останавливался для посадки и высадки пассажиров непосредственно на проезжей части, создавая серьезные помехи для движения другим участникам дорожного движения. Из-за этого регулярно образовывались заторы, возникали аварийные ситуации, — говорится на сайте городской администрации.

Ремонт продолжается

По окончании работ на проезжей части улиц Егорова и Красноармейской сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами нанесут дорожную разметку. Завершить работы планируется к концу октября.

До этого времени дорожный сезон еще будет продолжаться. Пока еще не установлены светофоры на улице Добросельской и Судогодском шоссе. Их обещали сделать к середине октября. Каждый светофор стоит 1,7 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители юго-западного района Владимира оставили обращение в официальном инстаграм-аккаунте врио губернатора Владимирской области. Они попросили помочь решить вопрос с обустройством пешеходного перехода на улице Пугачева, 62. Жители окрестных домов надеются, что вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки.