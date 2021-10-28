Привившимся студентам обещают поездку в аквапарк

Студентов старше 18 лет призывают привиться от коронавируса. В качестве приятного бонуса учащимся филиала РАНХиГС предлагают бесплатную путевку в аквапарк «Окская жемчужина». Он расположен в Рязани. На данный момент привились 195 студентов, до конца недели вакцинируются еще 200 человек. Если будет позволять эпидемиологическая обстановка, все они поедут в аквапарк до лета следующего года, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Согласно постановлению главного санитарного врача, 80 процентов совершеннолетних студентов должны быть вакцинированы первой (или единственной) дозой препарата до 15 ноября. Но желающих сделать укол немного. На личном примере привиться учащихся призвал врио вице-губернатора Григорий Вишневский. Чтобы не быть голословным, врио вице-губернатора подал личный пример, публично пройдя ревакцинацию от коронавируса на площадке учебного заведения.

— В прошлом году, как только появилась возможность привиться от этого страшного вируса, я вакцинировался двухкомпонентной вакциной «Спутник V». По результатам последних тестов на наличие антител решил снова пройти иммунизацию уже «Спутником Лайт». Наше здоровье – в наших руках. Призываю вас подумать о себе и сделать прививку, которая может защитить от тяжелого течения заболевания и даже спасти от смерти, – обратился к молодым людям Григорий Вишневский.

На данный момент полный курс вакцинации прошли более 348 тысяч человек, свыше 377 тысяч – ее первый этап. В регионе работает 71 стационарный пункт, где можно сделать прививку. Помимо Владимирского филиала РАНХиГС массовая вакцинация студентов и профессорско-преподавательского состава также организована в прививочном пункте Владимирского государственного университета.