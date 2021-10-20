Предприниматели предложили ввести QR-коды на продажу алкоголя

Предприниматели Владимирской области предложили ввести QR-коды на розничную продажу алкоголя. Таким образом, уверены бизнесмены, можно будет стимулировать вакцинироваться максимальное количество человек. Спиртное не является товаром первой необходимости. В то же время введение ограничений на его продажу может подвигнуть людей сделать прививку. А вот запрет посещать заведения сферы услуг и гостеприимства такого эффекта не даст, предполагают в региональной ассоциации отельеров и рестораторов.

— От посещения ресторанов и кинотеатров население легко откажется, так как оно не является первостепенной, относительно распространяемых страхов и мифов о вакцинации. Почему не рассмотреть ограничения на другие сферы экономики, например, на более болезненные для нашего человека, розничную продажу алкоголя по QR-кодам? — задаются вопросом предприниматели.

Стимулировать людей вакцинироваться предприниматели предлагают другими способами

Бизнесмены вряд ли предлагают на полном серьезе продавать алкоголь по QR-кодам. Это, скорее, слова отчаяния. Предприниматели не понимают, почему их делают ответственными за распространение коронавируса в то время, как человек вполне может заразиться в переполненных автобусах, очередях в больницах и супермаркетах.

Встреча в «Белом доме»

Все свои предложения представители бизнеса сформулировали на встрече с врио губернатора Владимирской области. Диалог состоялся по инициативе властей в понедельник, 18 октября. И как уверяют предприниматели, они были поняты и услышаны. У них появилась надежда на то, что диалог будет конструктивным, говорят бизнесмены.

— Мы довольны встречей, нам удалось рассказать о своих проблемах. Губернатор нас поддержал. Он предложил продумать решение вопроса. Мы не вышли на тропу войны и не ставили ультиматум, — рассказал «Призыву» вице-президент ассоциации отельеров и рестораторов региона Александр Юрьев. — Позиция Александра Авдеева очень конструктивна. Мы надеемся, что теперь совместно нам удастся выработать взвешенный подход к решению проблемы.

Бизнесмены отметили, что готовы со своей стороны стимулировать людей прививаться от коронавируса. И если запретами дело с точки сдвинуть не удалось, то можно попробовать систему поощрений. В частности, предприниматели готовы поддержать жителей области с QR-кодами финансово. Как вариант, можно предоставлять скидки таким посетителям.

Более того, представители бизнесе заверили, что среди своих сотрудников уже провели разъяснительную работу. В отдельных кафе и ресторанах уже вакцинировались 60% персонала, в ближайшее время доля привитых будет доведена до 80%. Если будет необходимо, на базе предприятий общественного питания можно будет открыть дополнительные пункты вакцинации.

Неудачный опыт

Представители бизнеса подчеркнули, что ограничительные меры для сферы развлечений и услуг вводились в регионе и прежде. И каждый раз представители бизнеса теряли деньги. Если они снова окажутся под ударом, то выдержат далеко не все. Рабочие места могут потерять сотни человек.

— Прошлой осенью были ограничения работы по времени — мы потеряли все новогодние корпоративы и вечернюю посадку, выручка ночных заведений упала на 95%, ресторанов на 50-60%. Не прибыль, а выручка подчеркиваем, — рассказали предприниматели на встрече с врио губернатора. — Летом в нашей области прошел эксперимент с введением QR-кодов. В итоге — падение посещаемости более чем на 80%.

Кроме того, как отмечают бизнесмены, введение QR-кодов привело к расцвету теневого бизнеса. Вечеринки проводили подпольно, в загородных домах. А люди заселялись в минигостиницы, обходя запреты. И повторения подобного отельеры и рестораторы не хотят.

Компромиссное решение

На данный момент введение QR-кодов в регионе отложено до 29 октября. Но уже через полторы недели станет понятно, куда можно будет ходить без сертификата, а куда нет. Врио губернатора уже не раз говорил, что важно будет найти компромиссное решение. В интервью телеканалу «Губерния33» Александр Авдеев уже подчеркивал, что повторять локдаун не хочет никто.

Однако избежать новых ограничений не получится, решения должны быть приняты на этой неделе

— Мы сейчас делаем аналитический свод, что сделано в других регионах. Когда нас хотят обвинить, что мы применяем слишком жесткие меры, на самом деле, мы слишком мягко подходим, компромиссно подходим. Если посмотреть по соседним областям, то уже где-то введена удаленка, учебные учреждения отправлены на удаленку. Где-то введены QR-коды достаточно жестко, не пускают в места массового скопления народа, в рестораны, отели и т.д. Мы пока это откладываем, но это не значит, что мы это не будем вводить. Не будем вводить тотально, но точно будем идти к тому, чтобы те места, которые потенциально являются местами заражения, мы все-таки ограничили, постарались разобщить людей в этой части, — отметил Александр Авдеев в интервью.

По словам врио губернатора, найти золотую середину непросто. Бизнес не хочет терять выручку, власть тоже против этого. Задача — найти вариант, который будет регулировать ограничения и стимулировать вакцинацию.

Начать представители власти готовы с себя. По словам Александра Авдеева, уже на этой неделе станет понятно, кто из чиновников вакцинировался, а кто нет. Тем, кто не привился, готовы запретить посещать работу без QR-кода или ПЦР-теста.