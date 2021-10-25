Пожар уничтожил дом и пристройку в Судогодском районе

Крупный пожар произошел минувшим вечером в Судогодском районе. Сгорели частный дом и пристройка в деревне Улыбышево. Когда пожарные были на месте, строения были полностью охвачены огнем. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 22.11. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. О причинах пожара пока не сообщается. Их установят дознаватели МЧС России.

Жителям Владимирской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Двоих детей спасли в Александрове

На пожаре в Александрове, который произошел в минувшую субботу, сотрудники МЧС спасли троих человек. Двое из них — дети. Самостоятельно покинуть горящее помещение они не смогли. К счастью, помощь подоспела вовремя.

— Для тушения пожара и спасения людей, проживающих в доме, были сформированы 2 звена газодымозащитной службы. При помощи спасательного устройства пожарные спасли троих человек с пятого этажа, в том числе двоих детей, которые самостоятельно не смогли покинуть здание, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Известно, что загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Красный переулок. Пожарные не дали огню перекинуться из горящей комнаты на соседние помещения, площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате пожара сгорели внутренняя отделка и имущество в комнате. Погибших и пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России установили, что в квартире проживала семья из трёх человек и во время пожара дома никого не было. О пожаре сообщил хозяин квартиры. Он отлучался по делам, а когда вернулся домой, увидел дым.

В качестве предварительной причины пожара дознаватели МЧС России рассматривают аварийный режим работы электросети.

Противопожарные рейды

Одной из основных причин пожаров в жилье остаётся неосторожное использование электрооборудования и печей. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники МЧС проводят в регионе профилактические рейды. На особом контроле семьи из группы риска. На минувшей неделе спасатели посетили жителей Гусь-Хрустального.

— Почти во всех квартирах выявлены одни и те же нарушения правил пожарной безопасности — неудовлетворительное состояние электрической проводки, отопительных печей и электроприборов. Жители очень безответственно относятся к личной безопасности, не понимают, что это может закончиться гибелью не только их самих, но и детей, — подчеркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.