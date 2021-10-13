Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

-
Великий праздник
14 октября православные отмечают один из самых почитаемых праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу великих и самых любимых русским народом. Традиций и примет, связанных с Покровом, множество. Они стали частью культурных традиций. Самая известная, о которой слышали даже неверующие, — о смене сезонов, когда землю покрывает опавшими листьями или снегом в зависимости от региона.
О том, какие правила стоит соблюдать в этот день и на что обращать особое внимание, читайте в статье «Призыва».
-
История события
Согласно преданию, в 910 году к Константинополю подступили варвары. Для византийцев это означало верную смерть, ведь такие нашествия заканчивались резней и пролитой кровью. Священники всю ночь молились во Влахернском храме, и около 4 часов утра юродивому Андрею Константинопольскому было видение.
Будущий христианский святой узрел на небе Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами. В тот момент Богородица сняла со своей головы «блиставшее наподобие молнии» покрывало и простерла его над народом. Чудо произошло — началась страшная буря, которая разметала корабли варваров и все жители Константинополя остались живы.
Покров на постоянной основе начали отмечать в середине ХII века. Тогда же в честь Богородицы начали строить и белокаменный храм, известный нам сегодня как Покрова на Нерли. Вероятнее всего традицию праздника установил князь Андрей Боголюбский.
-
Как отмечать Покров
На Руси образ Богородицы с покровом, защищающим слабых и нуждающихся, полюбился простому народу. В каждом регионе найдется несколько десятков храмов, освященных в честь этого события. А икона Богородицы с Покровом сегодня одна из самых узнаваемых. Кстати, древнейший образ был найден в Суздале на вратах Рождественского собора, построенного в начале XIII века.
Отмечать праздник начинают вечером 13 октября — в храмах проходит всенощное бдение. А утром 14 октября начинается праздничная литургия. На Покров нет поста, поэтому после службы можно собраться за праздничным столом. Чаще всего хозяйки пекли к этому дню разнообразные булочки и пирожки с начинкой. Выпечкой угощали гостей и соседей, так как любые подношения на Покров день обогащали самого дарителя.
На Покров принято играть свадьбы, а сам праздник открывал свадебный сезон, который длился до Рождественского поста.
-
Что нельзя делать
- Стирать и гладить одежду и белье. Рукоделие, вязание и шитье тоже необходимо отложить.
- Сплетничать, злословить, сквернословить, ссориться с близкими и соседями, плести интриги.
- Занимать деньги, как и давать в долг.
- Отказывать сватам. Их нужно принять и рассмотреть предложение. Категорический отказ может привести к тому, что невеста всю жизнь проведет в одиночестве.
- Злоупотреблять алкогольными напитками и переедать.
- Начинать новые дела. Все вопросы следует решить накануне праздника, чтобы не отвлекаться от отдыха, молитв, общения с близкими людьми и созерцания природы.
Считается, что в канун праздника стоит убраться дома и сделать все важные дела. Ведь 14 октября не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, строительными и земельными работами, а лучше посвятить время молитве и духовным размышлениям.
-
Погодные приметы
Предки считали Покров день переходом от осени к зиме, переломным этапом на стыке двух сезонов. В народе говорили так: «На Покров до обеда осень, а после обеда зима». Перед Покровом завершали период полевых работ и выпаса скота в поле. Не имея других инструментов предсказания погоды, люди издавна наблюдали за природой, погодой и поведением живых существ, обращали особое внимание на следующие моменты:
- Если на Покров тепло, то и зима будет теплой.
- Утренние заморозки и холод весь день — к суровой зиме.
- Западный и восточный ветер предвещают холодную зиму.
- Если ветер дует с юга, то зима будет мягкой.
- Ветер с севера — к обильным снегопадам.
- Если листва не опала, то придут сильные морозы.
- Если вся листва к Покровам облетела и деревья стоят голые, то зима будет мягкой.
- Журавли улетели на зимовку еще до праздника или в этот же день — зима будет холодной.
- Птицы отправились на зимовку после праздника — к теплой зиме.
- Если на Покров выпадет снег, то на Дмитриев день (8 ноября) также будет снежно.
- Если же до Покрова снега не было, то его не будет до первых чисел декабря.
Заглавное фото: culture.ru