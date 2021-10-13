Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно преданию, в 910 году к Константинополю подступили варвары. Для византийцев это означало верную смерть, ведь такие нашествия заканчивались резней и пролитой кровью. Священники всю ночь молились во Влахернском храме, и около 4 часов утра юродивому Андрею Константинопольскому было видение.

Будущий христианский святой узрел на небе Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами. В тот момент Богородица сняла со своей головы «блиставшее наподобие молнии» покрывало и простерла его над народом. Чудо произошло — началась страшная буря, которая разметала корабли варваров и все жители Константинополя остались живы.

Покров на постоянной основе начали отмечать в середине ХII века. Тогда же в честь Богородицы начали строить и белокаменный храм, известный нам сегодня как Покрова на Нерли. Вероятнее всего традицию праздника установил князь Андрей Боголюбский.