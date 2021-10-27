Подростки из Меленок угнали машину скорой помощи и попали в ДТП

Двое подростков из Меленок угнали машину скорой медицинской помощи. Но далеко уехать им не удалось. Молодые люди не справились с управлением неотложки и попали в ДТП. Инцидент произошел 10 октября. Подробности происшествия сообщает СУ СК России по Владимирской области.

Покатушки на «скорой»

По версии следствия, в вечернее время несовершеннолетние парни 14 и 16 лет увидели у одного из домов машину с красным крестом. Автомобиль скорой помощи был припаркован. Желая прокатиться на неотложке, подростки угнали машину марки «УАЗ». Однако что-то пошло не так, и вместо поездки с ветерком один из подозреваемых допустил столкновение с металлическим препятствием.

Прокатиться на автомобиле скорой помощи решили парни в возрасте 14 и 16 лет.

Как далеко удалось уехать молодым людям от места происшествия, не сообщается. Точно можно сказать, что у горе-водителей не было прав на управление автомобилем в силу юного возраста. Парням еще повезло, что они не спровоцировали крупную аварию и не получили увечья. А вот машине предстоит ремонт.

— Молодые люди в ходе ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил технические повреждения, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

Уголовное дело

Причастности к совершению указанного преступления молодые люди не отрицают. В отношении подростков возбуждено уголовное дело. Парни подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, им способствующие, информирует Следком.

Где в момент угона находились водитель и фельдшер скорой помощи, не сообщается. Неизвестно также, была ли в момент происшествия машина на выезде или нет. В любом случае, можно с уверенностью утверждать, что каждая неотложка сейчас на счету.