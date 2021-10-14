Платить или не платить? Владимирцев возмутили QR-коды страхования в квитанции ЕРКЦ

Что за страхование? Откуда в квитанции новая услуга? Платить или не платить? Почему указанный телефон все время занят? Новая строка о страховании в квитанции от ЕРКЦ за сентябрь вызвала волну негодования среди жителей Владимира. Это и понятно. Все мы остро реагируем на рост коммунальных платежей. А тут предлагают отдать лишние 136 рублей 25 копеек непонятно за что. Разбираемся в ситуации вместе!

Сюрприз от ЕРКЦ

С наступлением отопительного сезона все ждут повышенных платежек. В этом году рост ощутили не только те, кто платит по счетчикам только 7 месяцев подряд, но и те, кто платит по нормативу. В общем, квитанция за тепло успела огорчить всех. Но в этом месяце пришел сюрприз, откуда не ждали.

QR-код на страхование квартиры появился в углу квитанции от ЕРКЦ. Там, где обычно находился текущий платеж за услуги горводоканала и вывоз мусора. Вернее сказать, о том, что это платеж за страховку, редакция «Призыва» догадалась позже, когда уже изучила информацию на сайте ЕРКЦ и поговорила с экспертами ЖКХ.

«Что это за страхование такое? Мне такого не надо. Придумали, совсем обнаглели», — и это лишь литературные фразы от 81-летней пенсионерки Инны Викторовны, которые я услышала в ответ на вопрос по оплате квитанции. А что пишут в социальных сетях, остается только многоточием обозначить. Обвинения в мошенничестве – самое безобидное.

— В страховой сваливают на ЕРКЦ, а там никто нигде не берёт трубку. И так уже несколько дней. Безобразие. Почему пенсионеры должны тратить своё время и идти в пандемию толкаться в очередях, потому что эти мошенники не стыдятся обманывать людей? Куда теперь бежать и что делать? – возмущается автор одного из постов в соцсетях.

В комментариях к посту разразилась дискуссия. Одни в дополнительных платежках не видели ничего предосудительного, другие негодовали по поводу скрытой рекламы и навязывания услуг.

За что платить

Добровольное страхование в платежках ЕРКЦ предложила компания «Энергогарант». Возможно застраховать квартиру от пожара, проливов, краж.

— Заключение договора страхования является добровольным. Страховой взнос оплачивается добровольно при желании получать услугу. Присоединиться к программе страхования можно, оплатив страховой взнос в квитанции. Страховая защита квартиры будет действовать в течение месяца, следующего за месяцем оплаты, — сообщают на сайте ЕРКЦ.

Отключиться от программы страхования можно по электронной почте: abonent@erkc33.ru или при личном обращении в офис ЕРКЦ.

Самое большое испытание для плательщиков – сохранить рассудок, пытаясь дозвониться до диспетчеров ЕРКЦ. Сначала они предупреждают, что все личные данные будут записаны, затем перечисляют услуги на выбор. Нажать один – сообщить показания счетчиков, нажать два – узнать всю правду о начислении, нажать три – страхование. И на самом решающем нажатии кнопки «три» звонок обрывается. По этому телефону пояснений «Призыву» добиться не удалось.

Если по горячей линии ЕРКЦ дозвониться не получается, тогда советуют звонить в компанию «Энергогарант» по телефону 8-800-444-04-43 или писать по электронной почте energy@msk-garant.ru.

Мнение экспертов

Редакция «Призыва» связалась с Альбертом Русаненом, руководителем общественной организации «ЖКХ-Контроль» и нашим постоянным экспертом. Мы попросили разъяснить ситуацию с новыми услугами в квитанции. Он нас успокоил.

— Такая практика успешно существует в столице уже два года. Появление новой строки в платежной квитанции ЕРКЦ обусловлено заключением соглашения со страховой компании «Энергогарант». У жителей есть право выбора. Идея интересная. Если произойдет случай повреждения имущества владельца, страховая компания выплачивает убытки, — говорит Альберт Русанен.

Среди жителей Владимира нашлись и те, кто тоже позитивно отреагировал на нововведения в коммунальных платежах. В их числе оказалась наша коллега Юлия Назарова:

— Во-первых, от друга, проживающего в Москве, я уже знала о страховке в квитках. Во-вторых, мне так даже удобнее. Не надо отдельно ходить в страховую, думать, что выбрать. Сто с небольшим рублей – не те деньги, за которые стоит переживать. А тут ты получаешь гарантию компенсации на случай непредвиденных ситуаций.

Все еще остается множество вопросов: что именно входит в страховку, на какую сумму можно застраховать ответственность и прочее. Также непонятно, почему нельзя было предупредить потребителей о нововведении заранее. Вся эта ситуация останется на совести новой городской структуры – ЕРКЦ. «Призыв» направил им официальный запрос.