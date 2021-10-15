Петра Мельникова приговорили к 2,5 годам колонии

Сын экс-директора владимирского завода «Авторибор» Пётр Мельников осуждён на 2,5 года лишения свободы за подделку документов. По приговору, который, правда, в силу пока не вступил, ему придётся отбыть срок в колонии общего режима. Сообщение об этом в виде-пресс-релиза прислала в редакцию областная прокуратура, чей представитель поддерживал обвинение в суде.

Экстрадиция и суд

Дело же в отношении Петра Мельникова расследовало Следственное управление СК РФ по материалам регионального управления ФСБ. В основу уголовного дела легли события 10-летней давности. Тогда, считают силовики, фигурант с подельником (тот сейчас в розыске) незаконно обогатились на 30 миллионов рублей.

Они изготовили и сбыли в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами.

Позже Мельников-младший попал в зону внимания правоохранителей. К тому времени он уже находился за границей. В июле 2018 года его объявили в международный розыск. Двумя годами позже по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали на родину из Литвы.

Как утверждала тогда сторона защиты, Пётр Мельников понятия не имел о том, что его разыскивают. Так это или нет, сказать трудно. Из очевидных фактов: дело дошло до Фемиды, и Октябрьский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор.

— Пётр Мельников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), — сообщила прокуратура.

Минус 483 миллиона

Первоначально, когда Петра Мельникова только доставили под конвоем в Россию, правоохранители заявляли, что он незаконно получил куда большую сумму – 513 миллионов рублей.

— Установлено, что с января 2010 года по январь 2014 года в городе Владимире Мельников изготовил и сбыл распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств на сумму свыше 513 миллионов рублей.

С целью сокрытия преступной схемы между организациями, подконтрольным членам преступной группы, производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц.

Такая преступная схема использовалась для сокрытия Мельниковым и другими членами преступной группы незаконной деятельности лиц, пользовавшихся услугами по обналичиванию денежных средств за вычетом от общей суммы от 2,2 до 3%, — сообщала Генеральная прокуратура летом 2020 года.

Однако в приговоре фигурирует другая сумма — 30 миллионов рублей. А в пресс-релизе областной прокуратуры в качестве периода совершения преступления упоминается лишь 2011 год.

Значит ли это, что впоследствии «всплывёт» ещё одно дело, или правоохранители решили отказаться от части обвинения, непонятно. Скорее всего, Пётр Мельников попытается обжаловать приговор. Пока же он остается за решёткой. Также, как и его отец, бывший директор завода «Автоприбор» Алексей Мельников. В январе нынешнего года он осуждён на 8 лет лишения свободы.