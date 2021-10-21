Первым арбитражным апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба финансового управляющего на постановления о привлечении его к административной ответственности

Постановлением   руководителя   Владимирского УФАС России финансовый  управляющий  «Д…»  привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление возможности  потенциальному  участнику  права   на ознакомление с имуществом, являющего  предметом торгов.

    Финансовому управляющему «Д…» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

    Решением Арбитражного суда Владимирской области    в удовлетворении жалобы финансового управляющего о признании недействительным постановления Владимирского УФАС России о наложении штрафа об административном правонарушении отказано.

    Первым арбитражным апелляционным судом апелляционная жалоба финансового  управляющего Дудара О.С.  оставлена без удовлетворения, решение Арбитражного суда Владимирской области и постановление Владимирского УФАС России о привлечении «Д…» к административной ответственности без изменений.

«Владимирское УФАС России»