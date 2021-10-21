Первым арбитражным апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба финансового управляющего на постановления о привлечении его к административной ответственности

Постановлением руководителя Владимирского УФАС России финансовый управляющий «Д…» привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление возможности потенциальному участнику права на ознакомление с имуществом, являющего предметом торгов.

Финансовому управляющему «Д…» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Владимирской области в удовлетворении жалобы финансового управляющего о признании недействительным постановления Владимирского УФАС России о наложении штрафа об административном правонарушении отказано.

Первым арбитражным апелляционным судом апелляционная жалоба финансового управляющего Дудара О.С. оставлена без удовлетворения, решение Арбитражного суда Владимирской области и постановление Владимирского УФАС России о привлечении «Д…» к административной ответственности без изменений.

«Владимирское УФАС России»