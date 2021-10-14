Первый книжный фестиваль «Китоврас» соберет во Владимире именитых авторов

С 22 по 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке пройдет первый книжный фестиваль «Китоврас» (0+). Его гостями станут известные современные писатели Александр Снегирев, Евгения Некрасова, Павел Басинский, Майя Кучерская, Алексей Варламов, поэты Дмитрий Воденников и Андрей Родионов, детские авторы Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов.

Семейное мероприятие

На фестиваль приглашают владимирцев всех возрастов и интересов, каждый сможет найти что-то интересное для себя. В программе – книжная ярмарка, в которой примут участие более 40 российских издательств, открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии.

Важную часть фестиваля займут презентации книг, написанных владимирцами и выпущенных издательствами Владимира.

В рамках фестиваля актер театра и кино Александр Олешко прочитает сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета «Мелодион» в Центре классической музыки. А на сцене Областного Дворца культуры московский театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.

— Первый книжный фестиваль «Китоврас» для Владимира — важное культурное событие, которое может стать началом доброй традиции, — отметила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. — В город впервые приедут номинанты и лауреаты главных литературных премий России — известные писатели, критики и детские авторы. Издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов порадуют читателей на ярмарке книжными новинками по низким ценам.

На площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдут встречи с писательницей, сценаристом, членом Союза писателей России и Союза журналистов России Ириной Андриановой (Голицыной); писательницей, историком, музыковедом, биографом, журналистом, заместителем главного редактора издательства «Молодая гвардия» Марией Залесской. К книжному фестивалю в музейном центре «Палаты» подготовлена выставка «Книги, рожденные во Владимире» из фондов музея-заповедника и частного собрания А.В. Роганова.

Серьезный уровень

«Китоврас» пройдет при поддержке администрации Владимирской области и Российского книжного союза. Фестиваль организуют Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», департамент культуры Владимирской области, Владимирская областная научная библиотека, Владимирская областная библиотека для детей и молодежи и Владимирская областная специальная библиотека для слепых.

— Владимир — это сказочный город, город со своей неповторимой легендой, книжные события здесь нужны и будут востребованы, — уверен Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Китоврас» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». — Мы сделали разнообразную и яркую программу для читателей всех возрастов. Отдельно хочется сказать спасибо библиотекам Владимирской области, которые внесли неоценимый вклад в то, что этот фестиваль состоится. Всех призываю провести эти три осенних дня в областной библиотеке.

Внимание! Для участия в фестивале посетителям старше 18 лет необходимо предъявить действующий QR-код (можно справки) о проведенной вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев. На площадках «Китовраса» будут соблюдены все необходимые меры предосторожности в соответствии с актуальными на момент проведения события рекомендациями Роспотребнадзора.