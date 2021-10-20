Первый автобусный маршрут во Владимире выставлен на торги

Во Владимире на автобусном маршруте № 27 появится официальный перевозчик. Его объявят по результатам торгов, назначенных на начало ноября. Администрация города заключит с ним 5-летний договор. Именно об этом просили все перевозчики, чтобы банки им предоставили кредит на покупку новых автобусов. Из-за ухода компании «АДМ» все десять перевозчиков работают по временным договорам. Большинство маршрутов тоже будут выставлять на портал госзакупок.

Новые и газовые

Автобусный маршрут № 27 обслуживает муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Компания подхватила его после ухода «АДМ». Автобус следует от совхоза «Вышка» через Дворянскую и Гагарина до улицы Растопчина. Протяженность маршрута – 17 километров. Начало работы – с шести утра, окончание – в десять вечера. В конкурсной документации говорится, что в день автобусы на маршруте должны выполнять 142 рейса.

В конкурсной документации есть критерии оценки: 60% — цена контракта. Обычно стоимость играет решающую роль в победе. Но в нашем случае цена – 1 рубль. 27-ой – не дотационный, а коммерческий маршрут. Никаких бюджетных компенсаций, даже социальные проездные не действуют.

20% дается за качественные, функциональные и экологические характеристики. В списке:

численность машин, работающих на маршруте, использующих газомоторное топливо либо имеющих электродвигатель;

численность машин, работающих на маршруте, оснащенных специальными вспомогательными средствами для перемещения маломобильных групп населения (подъемник, пандус, аппарель и т.д.);

численность машин, работающих на маршруте, имеющих в салоне транспортного средства информационные электронные табло для пассажиров;

максимальный срок эксплуатации транспортных средств, заявленных для выполнения работ.

И еще 20% дают за квалификацию: опыт участника и наличие производственной базы на территории Владимира.

Заявка на 17 газовых автобусов для муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» уже оформлена. Ее направят в центр для получения бюджетного кредита. У компании будут все шансы получить этот маршрут на пять лет, заявив как минимум пяток новеньких газовых автобусов. И еще останется, чтобы поучаствовать в других аукционах.

Красно-белые с гербом

Впервые во Владимире в конкурсной документации на автобусные маршруты прописаны требования к окраске автобусов.

— По истечению пяти месяцев со дня заключения контракта транспортные средства, выпускаемые на маршрут, должны соответствовать красно-белой цветовой гамме кузова. Обязательные к нанесению: графическое изображение герба города с надписью «Владимир» на левой части кузова, текстовое изображение «Сохраняя прошлое — движемся в будущее» на левой части кузова посередине, орнамент сзади на левой и правой части кузова, графическое изображение герба города на правой части кузова между передними колесами и центральной дверью под стеклом пассажирского салона, — подробно описываются требования в документах.

В каждом автобусе должны быть системы отопления и вентиляции, спутниковая навигация ГЛОНАСС, а также система безналичной оплаты проезда, плюс видеорегистраторы для салона и кабины водителя.

Во Владимире герб появился уже на двух транспортных средствах: троллейбусе № 1 и автобусе № 24. Оба обслуживает «Владимирпассажиртранс». Правда, два транспортных средства – чисто красного цвета. В мэрии говорят, что это пробные образцы, и они смотрят на реакцию пассажиров. Как они о ней узнают, непонятно. Пока никаких публичных опросов не проводится.