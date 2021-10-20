Первый автобусный маршрут во Владимире выставлен на торги

Приоритет - перевозчикам на новых газовых автобусах

Во Владимире на автобусном маршруте № 27 появится официальный перевозчик. Его объявят по результатам торгов, назначенных на начало ноября. Администрация города заключит с ним 5-летний договор. Именно об этом просили все перевозчики, чтобы банки им предоставили кредит на покупку новых автобусов. Из-за ухода компании «АДМ» все десять перевозчиков работают по временным договорам. Большинство маршрутов тоже будут выставлять на портал госзакупок.

Новые и газовые

Автобусный маршрут № 27 обслуживает муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Компания подхватила его после ухода «АДМ». Автобус следует от совхоза «Вышка» через Дворянскую и Гагарина до улицы Растопчина. Протяженность маршрута – 17 километров. Начало работы – с шести утра, окончание – в десять вечера. В конкурсной документации говорится, что в день автобусы на маршруте должны выполнять 142 рейса.

В конкурсной документации есть критерии оценки: 60% — цена контракта. Обычно стоимость играет решающую роль в победе. Но в нашем случае цена – 1 рубль. 27-ой – не дотационный, а коммерческий маршрут. Никаких бюджетных компенсаций, даже социальные проездные не действуют.

Новые автобусы работают на сжиженном газе

Новые автобусы работают на сжиженном газе

20% дается за качественные, функциональные и экологические характеристики. В списке:

  • численность машин, работающих на маршруте, использующих газомоторное топливо либо имеющих электродвигатель;
  • численность машин, работающих на маршруте, оснащенных специальными вспомогательными средствами для перемещения маломобильных групп населения (подъемник, пандус, аппарель и т.д.);
  • численность машин, работающих на маршруте, имеющих в салоне транспортного средства информационные электронные табло для пассажиров;
  • максимальный срок эксплуатации транспортных средств, заявленных для выполнения работ.

И еще 20% дают за квалификацию: опыт участника и наличие производственной базы на территории Владимира.

На 25ом маршруте работают газовые автобусы

Перевозчик ОКТО ездит на газовых автобусах

Заявка на 17 газовых автобусов для муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» уже оформлена. Ее направят в центр для получения бюджетного кредита. У компании будут все шансы получить этот маршрут на пять лет, заявив как минимум пяток новеньких газовых автобусов. И еще останется, чтобы поучаствовать в других аукционах.

Красно-белые с гербом

Впервые во Владимире в конкурсной документации на автобусные маршруты прописаны требования к окраске автобусов.

По истечению пяти месяцев со дня заключения контракта транспортные средства, выпускаемые на маршрут, должны соответствовать красно-белой цветовой гамме кузова. Обязательные к нанесению: графическое изображение герба города с надписью «Владимир» на левой части кузова, текстовое изображение «Сохраняя прошлое — движемся в будущее» на левой части кузова посередине, орнамент сзади на левой и правой части кузова, графическое изображение герба города на правой части кузова между передними колесами и центральной дверью под стеклом пассажирского салона, — подробно описываются требования в документах.

Первый красный автобус вышел на линию

Первый красный автобус вышел на линию. Фото Андрея Иванова

В каждом автобусе должны быть системы отопления и вентиляции, спутниковая навигация ГЛОНАСС, а также система безналичной оплаты проезда, плюс видеорегистраторы для салона и кабины водителя.

Во Владимире герб появился уже на двух транспортных средствах: троллейбусе № 1 и автобусе № 24. Оба обслуживает «Владимирпассажиртранс». Правда, два транспортных средства – чисто красного цвета. В мэрии говорят, что это пробные образцы, и они смотрят на реакцию пассажиров. Как они о ней узнают, непонятно. Пока никаких публичных опросов не проводится.

Фото Призыва

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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