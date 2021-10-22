Перевозчиков оштрафовали за неисправные автобусы и сбои в расписании

Прокуратура оштрафовала перевозчиков Владимира за нарушения в работе общественного транспорта. Проверка показала, что на линию выходили автобусы с техническими неисправностями тормозных систем, колес и шин, внешних световых приборов, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Зафиксировало надзорное ведомство и несоблюдение утвержденных расписанием интервалов. Кроме того, перевозчики допускали выпуск транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Пассажиры жалуются

Проверку прокуратура провела совместно со специалистами городского ОГИБДД УМВД России, а также управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области. Подобные мероприятия проходят во Владимире не впервые. Поводом для них становятся обращения жителей Владимира в социальных сетях.

По итогам проверки руководителям семи пассажирских перевозчиков внесены представления, которые были удовлетворены. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Также вынесено 22 постановления по делам об административных правонарушениях по ст. 11.15.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ, ст. 8.22 КоАП РФ. Они удовлетворены.

Напомним, что в марте этого года перевозчиков наказали за транспортный коллапс. Из-за несоблюдения интервалов движения пассажирам приходилось ждать автобусов вместо 10-15 минут от 1 до 2,5 часов.

Проверки проводятся по обращениям жителей Владимира в социальных сетях.

Обновление автопарка

На минувшей неделе проблемы общественного транспорта во Владимире обсудили областные и городские власти. Для посещения выбрали троллейбусное депо на Ново-Ямской, где располагается крупнейший на сегодня городской перевозчик «Владимирпассажиртранс».

Осмотрев хозяйство муниципальной компании, руководитель региона Александр Авдеев заявил, что в кратчайшие сроки необходимо обновить подвижной состав, ввести дифференциацию тарифа и поднять зарплаты водителям.

Начальник управления транспорта Юрий Иванов рассказал врио губернатора, что заявку на обновление подвижного состава уже составили и направили. Первый транш — 253 миллиона рублей.

«Призыв» неоднократно делал репортажи на тему работы общественного транспорта во Владимире. Один из них — об уходе нижегородского перевозчика с его новыми автобусами. Ему на смену пришел перевозчик со старым автопарком — бывшими бигановскими «мерседесами» и «манами».

А на автобусном маршруте № 27 появится официальный перевозчик. Его объявят по результатам торгов, назначенных на начало ноября. В конкурсной документации есть критерии оценки: например, автобусы должны быть газовыми, также впервые прописаны и требования к окраске транспортных средств.