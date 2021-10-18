Переселение жителей аварийного дома на Разина задерживается из-за апелляции

Администрация Владимира подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда о немедленном расселении жителей аварийного дома на улице Разина, 4. Семьи, судившиеся с мэрией, радовались судебному решению в их пользу всего месяц. С апелляцией переселение снова переносится на неопределенный срок.

Виноваты цены

Двухэтажный деревянный дом на Разина, 4 стоит больше 70 лет. В 2014 году он был признан аварийным, и в марте 2021 года, по постановлению главы города, его должны были расселить. Иск в районный суд подавала сначала прокуратура Владимира, потом жители стали соистцами.

Администрация города до последнего требовала от суда отказать истцам в рассмотрении дела.

— По последним отчетам специалистов, износ дома составляет 79%. Существует реальная угроза обрушения. Могут пострадать как сами жители, так и люди, оказавшиеся поблизости. В доме живут дети, инвалиды, пенсионеры. Условия проживания не отвечают нормативным. Плесень, трещины в стенах и полу, обрушение потолков, — говорила на финальном заседании в суде представитель прокуратуры города Владимира Татьяна Щеголева.

Тем не менее, в апелляционной жалобе администрация города указывает, что решение Октябрьского районного суда является необоснованным. Уверяет, что все меры по переселению жильцов выполняются. Запущена процедуры изъятия земельного участка у собственников жилья, проводится запрос коммерческих предложений о стоимости контракта по оценке изымаемых объектов. Выставляли контракты на покупку 6 жилых помещений для нанимателей. Но заявок так и не поступило, торги признали несостоявшимися.

— Сейчас квадратный метр стоит под 70 тысяч рублей. Это для квартир с социальной отделкой. А мы можем покупать по 37 тысяч рублей за квадратный метр. На торги не выходят ни застройщики, ни риэлторы. Мы даже жителям самим говорим, ищите продавцов квартир, пусть те выходят на торги, — говорит замглавы Владимира Сергей Литвинкин.

Мэрия уповает на областные власти. Возможно, им удастся добиться дифференциации стоимости социального квадратного метра. Во Владимире ее нужно поднять до 50 тысяч рублей, а в том же Гороховце или Меленках снизить до 30 тысяч.

Дом садится

Жители аварийного дома на Разина, 4 с опаской ждали пуска тепла. Трубы выдержали, топят централизованно. Не сказать, что все батареи горячие, но в доме тепло. Правда, тут же и счета шокирующие пришли — по 5 тысяч рублей. Но вот с другими сетями и конструкциями дома не все так гладко.

— В нашей квартире на канализационной трубе пошла трещина поперек. Неделю назад ее не было. Видимо, идет давление на трубу, угол дома садится все больше. Ее может разорвать. Под окном трубы от батареи уже вдавились в пол, — рассказала «Призыву» жительница дома Татьяна Андреева.

О том, что дом садится, говорят жители двух этажей и двух подъездов. Они находят подтверждения в своих квартирах и подъездах. Трещины на стенах, скошенные двери и косяки, провалы на полах.

В конце лета мэрия провела повторные торги по квартирам для нанимателей.

Огромная удача — смогли купить двухкомнатную квартиру на семью из шести человек. Ее получила одна из активных жительниц. «Пишем обращения дальше, в центр и нашему губернатору», — рассказали о своих планах те, кто остается жить в аварийном доме.