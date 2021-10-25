Памятную доску в честь Николая Толкачева установили во Владимире

Сегодня во Владимире торжественно открыли мемориальную доску в честь 100-летия со дня рождения Николая Толкачева. Ее разместили на доме № 32 по улице Большой Нижегородской, где жил великий тренер. В церемонии приняли участие супруга Николая Толкачева Любовь Николаевна, его коллеги и воспитанники, молодые гимнасты, сообщает сайт мэрии.

Изобразили в бронзе

Автором бронзовой мемориальной доски стал известный владимирский скульптор, заслуженный художник Российский Федерации Игорь Черноглазов. На работу ушло около трех месяцев. Легендарный тренер, воспитавший великого Николая Андрианова и заложившего основы владимирской гимнастической школы, изображен на фоне гимнастических снарядов. Взгляд тренера направлен вдаль.

Напомним, что в 2011 году на доме № 32 по улице Большой Нижегородской была открыта памятная доска в честь гимнаста Николая Андрианова. А в 2016 году в скверике перед домом был установлен памятник лучшему гимнасту XX века.

Легендарный тренер

Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Владимирской области Николай Григорьевич Толкачев родился 25 октября 1921 года в Тюменской области. Во время Великой Отечественной войны он был боевым летчиком, удостоенным боевых орденов Славы и Красной Звезды.

После переезда во Владимир в 1964 году Николай и Любовь Толкачевы стояли у истоков владимирской гимнастической школы. За свои тренерские достижения Николай Толкачев был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», удостоен звания заслуженный тренер СССР.

В 1991 году по ходатайству коллектива школа стала называться Владимирской СДЮСШОР по гимнастике имени Н.Г. Толкачева. За время ее работы воспитанники школы Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий Королев, Юрий Рязанов, Николай Куксенков и другие завоевали десятки наград самого высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, из которых 13 — золотых. Всего во владимирской школе спортивной гимнастики подготовлено пять заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта.

Будущее школы

Ранее «Призыв» рассказывал, что здание школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева во Владимире расширят. Площади увеличат с помощью пристройки. По проекту там будут дополнительные гимнастические залы, медкабинет, помещения для тренеров и судей, сообщил сайт мэрии. Общая площадь пристройки — 1841 квадратный метр.

Новые площади помогут увеличить число занимающихся спортом детей, эффективнее готовить мастеров высокого класса и проводить во Владимире крупные соревнования.