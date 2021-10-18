От Весны до Спартака: какими необычными именами называют детей владимирцы

Отделы ЗАГС Владимирской области назвали самые популярные и необычные имена, которые выбирали родители для своих детей в третьем квартале 2021 года. Так, в регионе на свет появились Спартак, Габриэль, Геральт, Добрыня, Соломон. Фантазия у родителей девочек разыгралась еще больше. Для новорожденных они выбрали такие необычные имена, как Весна, Ассоль, Алисандра, Златослава, Павла, Эммануэлла, сообщается на сайте департамента юстиции Владимирской области.

К редким мужским именам отнесли следующие: Архип, Борис, Валерий, Вениамин, Митрофан, Назар, Олег, Петр, Тихон. Не в списке популярных оказались женские имена Владислава, Евангелина, Евдокия, Зинаида, Марта, Тамара.

Встречаются среди новорождённых и двойные имена. Например, Анна-Мария.

Самые популярные

Опубликовали и самые популярные имена для детей. Чаще всего мальчиков называли Максимами. Такое имя выбрали для 71 новорожденного. Второе место за именем Александр — 70 детей. Замыкает тройку лидеров имя Матвей, его предпочли для 63 малышей. Отметим, что эти мужские имена уже продолжительное время остаются популярными. При этом имя Артем, которое традиционно входит в число самых востребованных, расположилось на четвертом месте.

Среди девочек чаще встречаются Софии – 85 детей. Далее следуют имя Мария, так назвали 53 ребенка. Третью строчку разделили два имени — Варвара и Виктория: их получили по 43 ребенка. Если сравнивать с данными за второй квартал этого года, то тут тоже без особых изменений. Разве что имена Алиса и Милана стали чуть менее популярными.

Максим и София возглавляют список популярных детских имен.

Мальчиков больше

За третий квартал текущего года во Владимирской области родились 2602 ребенка, во втором было 2458. Мальчиков больше — 1341, девочек — 1261. 1034 семьи зарегистрировали рождение второго ребенка, 881 — первого. В 484 семьях родился третий ребенок.

При этом среди жительниц региона и 4 матери-героини, родившие восьмого ребенка, девятого, десятого — по 2 женщины, и даже тринадцатого — одна мама. За 3 месяца во Владимирской области родились 38 двоен. Больше всего таких случаев зафиксировано во Владимире — 19.

В третьем квартале 24 несовершеннолетние стали матерями. Четырем самым молодым родительницам исполнилось 15 лет, пятерым — 16 и пятнадцати — 17 лет. Из них в браке состоят только четыре юные матери. Новоиспеченных отцов, возраст которых не достиг совершеннолетия, за третий квартал этого года во Владимирской области зарегистрировано двое.

Ранее «Призыв» рассказывал, как фельдшерам скорой помощи пришлось принимать стремительные роды прямо дома у пациентки.