Оказание плановой медпомощи приостановят при ухудшении ситуации с COVID-19

Оказание плановой медицинской помощи во Владимирской области могут приостановить из-за осложнения ситуации по COVID-19. Об этом в ходе брифинга по текущей эпидемиологической обстановке в регионе сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Григорян.

— Возможности системы здравоохранения небезграничны, и если негативная тенденция по распространению новой коронавирусной инфекции сохранится, оказание медицинской помощи в плановой форме может быть приостановлено, – подчеркнула представитель ведомства.

Врачи работают на износ

Светлана Григорян также отметила, что медицинский персонал сейчас работает с колоссальными нагрузками. За смену участковые терапевты принимают по 40-50 пациентов, а затем ещё обслуживают вызовы на дому.

— В 11 часов вечера врачи возвращаются в лечебные учреждения, садятся на кушетку, чтобы немного передохнуть, а затем возвращаются в свои кабинеты, чтобы все оформить в электронном виде и проанализировать пациентов, кого взять на актив, — уточнила Светлана Григорян.

На пределе работает и служба скорой медицинской помощи. Во Владимире за сутки фиксируется порядка 100 вызовов к пациентам с признаками коронавирусной инфекции, 80 процентов из которых требуют госпитализации.

Общими усилиями

Во Владимирской области побит очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня этот показатель составил 299 новых случаев.

Область вплотную подошла к психологической отметке в 300 случаев.

В регионе развёрнуты уже 2255 ковидных коек. Это максимальное количество специализированных мест за все время пандемии. Только за последние семь дней дополнительно открыто 149 коек, но все равно резерва нет. 90,8 процента коечного фонда занято.

— Обращаюсь к жителям Владимирской области с просьбой проявить сознательность и своевременно обращаться к врачу за медицинской помощью, выполнять все рекомендации медиков и не прерывать курс лечения. И, безусловно, необходимо обязательно привиться от коронавируса всем, кто ещё это не сделал. Только общими усилиями мы сможем победить пандемию, – заявила официальный представитель регионального департамента здравоохранения.

Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением для работников заработной платы. Такая мера должна сбить пик новой волны эпидемии. На региональном уровне это предложение пока обсуждается.

Ранее «Призыв» сообщал, что в случае введения нерабочих дней из-за ухудшения эпидситуации в детских садах могут открыть дежурные группы.