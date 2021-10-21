Обязательная вакцинация студентов. Что про нее думают сами учащиеся

80 процентов совершеннолетних студентов должны быть вакцинированы первой (или единственной) дозой препарата до 15 ноября. Закон суров, вернее, сурово постановление главного санитарного врача. Документ касается всех 15 сфер, работники которых подлежат массовой вакцинации. В последней редакции два существенных изменения: во-первых, минимальный порог привитых сотрудников подняли с 60 до 80 процентов, во-вторых, к работникам прибавились студенты.

Требование об обязательной вакцинации касается обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. Ответственность за проведение профилактических прививок и профилактических же бесед легла на руководителей организации. В случае со студентами это директора колледжей и ректоры вузов. А вот каким образом ректор, скажем, ВлГУ должен привить 80 процентов студентов, не знает ни руководство вуза, ни даже сами авторы постановления — Роспотребнадзор.

— Это самый сложный вопрос [каким образом руководитель вуза или колледжа должен заставить или уговорить студентов привиться], потому что прививка вроде как дело добровольное, — говорит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Дело добровольное?

Каким образом уговаривать студентов вакцинироваться, руководство ВлГУ еще не решило. Официальную позицию озвучила глава пресс-службы вуза: «Как будет информация — сообщим». И если в случае отношений «работодатель — подчиненный» у начальника есть рычаги воздействия, к примеру, не прошедших вакцинацию сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработанной платы, то студенты с руководством учебного заведения находятся в других отношениях. Они, грубо говоря, являются получателями услуги.

— Думаю, что не будут принимать никакие меры к непривитым, так как, по факту, нет такого права — не пускать учиться без вакцины, — делится своим мнением студентка 3-го курса ВлГУ Полина Пятигорская.

Сама Полина непривита, потому что насчет российской вакцины у нее есть сомнения: среди ее знакомых есть те, кто заболел и после вакцинации, причем заболел тяжело. Статистику по привитым студентам вуз не ведет. По разговорам студентов между собой и по небольшому опросу, который мы провели в двух учебных группах Гуманитарного института ВлГУ, складывается впечатление, что привиты единицы.

— Не доверяю российской медицине, и крайне неприятно, что это все так навязывают, что вызывает ещё большее недоумение, — говорит студентка ВлГУ Виталина Печенкина.

— Частая пропаганда заставляет меня сомневаться в безопасности данных препаратов (практически насильно заставляют делать прививку, постоянно шантажируют), — поддерживает ее одногруппница Айнура Имамалиева.

Понятно, что выборка из двух учебных групп нерепрезентативна, но студенты – те же люди, жители Владимирской области. А наш регион далеко не в лидерах по числу вакцинированных. Как и вообще Россия, если сравнивать с Америкой и европейскими странами.

Опыты над людьми?

С одной стороны, студенты транслируют недоверие к вакцине, основанное на неподтвержденных слухах: например, студентка ВлГУ Лиза Кулич слышала о летальных случаях среди привитых, а Виктория Клыгина не хочет «ощущать на себе побочки вакцины». И это означает, что разъяснительной работы с молодежью никто не ведет. А если ведет, то как-то непродуктивно.

С другой стороны, студентов пугает, что вакцинацию навязывают. И теперь, если вуз решится на активную пропаганду прививочной кампании, учащиеся, скорее всего, начнут этому активно сопротивляться.

— Если в универе заставят, я буду отказываться. В Конституции РФ написано, что над людьми не имеют права проводить опыты/эксперименты, — возмущается студентка Дарья Козлова.

Опыты над людьми, конечно, никто не поощряет, но обязательная вакцинация не является чем-то противозаконным. В своем постановлении главный санитарный врач Владимирской области ссылается на Федеральные законы «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиНы. Так что, было бы желание, а закон найдется.

Как показывает практика, вуз или объединение вузов может самостоятельно принимать решение о вакцинации студентов и сотрудников. К примеру, в Самарской области к 1 ноября все совершеннолетние студенты, не имеющие медицинских противопоказаний, должны пройти вакцинацию. Это постановление Совета ректоров вузов региона.

Не исключено, что за этим решением последуют судебные иски, но, тем не менее, кампания стартовала. Что касается зарубежного опыта, в США комиссия по трудовым вопросам выпустила заключение о том, что требования к вакцинации являются законными. Многие американские и канадские университеты требуют от студентов и преподавателей сделанных прививок для очного присутствия в университетах с сентября 2021 года.

Без прививки на дистанционку?

На момент написания материала в ВлГУ вакцинирован 71% сотрудников. По словам руководителя пресс-службы вуза Натальи Шапшай, это число не включает работников с медотводами и переболевших. Общий итог стремится к 80%. Так что по привитым сотрудникам ВлГУ норму выполнил и сможет отчитаться перед Роспотребнадзором. Но документ, который нужно будет предоставить в ведомство, должен включать и отчет о вакцинированных студентах.

— Невыполнение постановления главного государственного санитарного врача влечет за собой административный штраф, непредоставление информации – это другая статья, за которую тоже предусмотрена ответственность, — говорит пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

По ее же словам, в ведомстве в качестве одного из способов подтолкнуть к вакцинации предлагали руководителям предприятий отправлять тех, кто наотрез отказывается от вакцинации, на дистанционку. Что касается студентов, то, скорее всего, ради того, чтобы уйти на дистант, от прививки откажутся даже лояльно настроенные к ней учащиеся.

— Дистант меня не особо пугает, я и там могу отчитываться по работе и постоянно присутствовать на парах онлайн, — говорит Дарья Козлова.

— Про дистант нам скорее говорят «не надейтесь», но мы продолжаем надеяться, — продолжает Виталина Печенкина.

Роспотребнадзор совсем не хочет дистанта для студентов, потому что отдуваться, как показала практика, будут преподаватели, нагрузка которых при использовании дистанционных технологий сильно возрастает. Студенты же, хоть и не против учиться из дома, считают, что до этого не дойдет.

— Я не думаю, что нас переведут на дистанционное обучение, они явно этого не хотят, — говорит студент ВлГУ Ахмад Утцыев.

Действительно не хотят. По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования. Тем не менее в Москве с 22 сентября полностью ушел на дистанционку Государственный университет управления (ГУУ).

Что касается дистанционного обучения только для непривитых, то прецедентов в России пока не было. В середине июля сообщалось, что ВШЭ будет пускать непривитых студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом. Позже решением Минобра РФ и ректоров ведущих вузов деление студентов на привитых и непривитых отменено.

Про и контра

Деление студентов, может, и отменилось, но общество в целом вопрос вакцинации разделил серьезно. По словам Марины Колтуновой, все, кто хотел привиться, уже это сделал, а остались принципиальные антипрививочники. И совершенно непонятно, как их уговаривать.

— Что это за санитарный врач такой, что при такой критической ситуации в стране, где каждый второй болеет, заставляет прививаться, чтобы ещё больше заболевших стало, — пишет под новостью об обязательной вакцинации студентов в группе «Подслушано во Владимире» Елена Ножкина.

Это самый заплюсованный комментарий. Многие подписчики сообщества поддерживают Елену. Прививок боятся и готовы винить их не только в ужасных последствиях, но и в самой болезни. На другом полюсе те, кто за вакцинацию. Никакого конструктивного диалога между этими двумя лагерями не выходит ни в городском паблике, ни в жизни. Но встречаются в посте и важные сообщения.

— Не знаю, как во Владимире, но в Нижегородской области студентов не допустят до практики, если не будет прививки, — пишет Ольга Игнатьева.

И это важный нюанс, о котором практически не говорят. Даже, если учащимся удастся избежать вакцинации как студентам, им, скорее всего, придется привиться для практики, если проходить ее они будут на предприятиях из сфер с обязательной вакцинацией сотрудников.

— Я сделала прививку в середине августа. Мне пообещали премию, плюс напугали тем, что непривитых с 15 сентября будут увольнять, — рассказывает студентка второго курса Алина Денисенко. Она подрабатывает продавцом-кассиром.

Кроме работы, у студентов, прошедших вакцинацию, были и другие причины. Екатерина Блинова хотела избежать ограничений в поездках, Юлия Рузанова испугалась повсеместного введения QR-кодов, Виорика Лунгу — чтобы успокоить себя и семью, Даша Жулина — чтобы посещать массовые мероприятия.

Четыре человека из примерно 25 опрошенных сделали прививку. Остальные готовы отстаивать право ее не делать. Тем временем ковид молодеет. 9,8% заболевших за прошлую неделю – люди в возрасте от 18 до 29 лет. Это 160 человек. При этом единственным эффективным средством защиты, говорят медики и эксперты Роспотребнадзора, остается прививка.