Объявление о режиме работы УФНС с 01.11.2021

Уважаемые налогоплательщики города Владимира и Владимирской области!

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает о том, что налоговые Инспекции Владимирской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», приостанавливает личный прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 включительно.

В указанный период времени прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, представляемой в Инспекцию на бумажном носителе лично, осуществляется через бокс для приема входящей корреспонденции.