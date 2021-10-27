Общепиту Владимирской области ужесточили коронавирусные ограничения

Общепиту Владимирской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября разрешили принимать гостей с 6.00 до 23.00, а не до полуночи, как указывалось ранее. В оставшееся время возможны обслуживание на вынос и доставка заказов. Ночным клубам и дискотекам разрешено работать в эти же часы. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ уже опубликован на сайте правовой информации.

Кто как работает

Отметим, что из-за ухудшения эпидобстановки во Владимирском регионе, как и по всей стране, с 30 октября по 7 ноября установили нерабочие дни. При этом они не повлияют на режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, чья работа не может быть прервана. Это системообразующие предприятия и предприятия жизненного цикла.

Приостановят свою работу детские развлекательные центры, лагеря и многофункциональные центры.

В детских садах останутся только дежурные группы.

Они откроются с 1 по 3 ноября на основании заявок от родителей. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы.

Самоизоляция для пожилых

Возрастные жители Владимирской области продолжают оставаться в группе риска по заболеваемости коронавируcом и его тяжелым последствиям. Поэтому непривитых от COVID-19 граждан старше 60 лет решено отправить на самоизоляцию. Причем эта мера уже носит обязательный, а не рекомендательный характер, как это было в прежней версии документа. Причем тогда эта мера распространялась на лиц старше 65 лет.

Возрастные жители могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для прогулок, выгула животных, чтобы выбросить мусор, сделать вакцинацию или до ближайшего магазина. Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства.

— Работодателям поставлена задача перевести на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, — уточняет пресс-служба областной администрации.

Кроме того, работникам будут предоставляться 2 дня освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ситуация с распространением коронавируса остается в регионе напряженной. Сегодня зарегистрирован новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии. COVID-19 инфицированы за сутки 315 человек.