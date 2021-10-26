Обмелевшая Клязьма обнажила существ юрского периода

Прогулка у реки сулит немало находок

Жаркое лето нынешнего года вызвало сильное обмеление реки Клязьмы. Обнажились деревянные сваи старых мостов, далеко раскинулись желтоватые крылья песчаных отмелей, берега отступили от привычной кромки. Упавший уровень воды обнажил отмели в русле реки. И стали видны юрские глины. А в них — следы обитателей, живших здесь миллионы и миллионы лет назад.

Прогулка по глинам

Двигаться по жирным, плотным и вязким юрским глинам надо осторожно — скользко, того и гляди, сверзишься в воду. А ещё внимательность нужна, чтобы совершать свои маленькие научные открытия — находить древних животных.

Мы вышли на маленькую охоту – отыскать следы ушедших эпох.

И вот первые находки — ростры белемнитов. Их много, есть длинные и тонкие, есть толстые и широкие, есть совсем маленькие со вздутием у острого конца.

Древние белемниты были отличными пловцами и активными хищниками. Их головы окружали десять щупальцев, которые, в свою очередь, имели крючки для удержания добычи.

Белемниты с берегов Клязьмы. Фото Дениса Дуденкова

Основная часть их внутренней раковины — ростр, состоящий из кальцита, играл роль осевого скелета. Это частая находка в юрских отложениях, но сразу три вида попались под Владимиром впервые.

В коллекции отдела «Родная природа» ВСМЗ около десятка ростров и их фрагментов белемнитов Cylindroteuthis puzosiana.

Аммонитов совсем мало. Чаще это фрагменты, совсем разрушенные, с облезшим перламутровым слоем, иногда вообще с твёрдостью халвы. Время рушит горы, замки и города — не то что хрупкие, изящные раковины.

Фрагменты шести видов всё же удалось собрать и определить. Попались и створки юрских устриц грифей —  крепкие, серые, слоистые. Время их почти не тронуло, лишь древние сверлящие моллюски слегка подточили раковины. Итог нынешнего вечера — десять видов юрских обитателей, тысячелетия пролежавших под владимирскими холмами.

В разрезе Клязьмы

Клязьма у Владимира — это мощная геологическая динамичная структура, работающая тысячелетия. Её долина древняя, хорошо выработанная. А течение вскрывает глины юрского периода — бывшие морские отложения.

Ведь в конце среднеюрской эпохи (162 млн лет назад) море в результате повышения уровня Мирового океана затопило территорию, которую занимает сейчас Владимирская область. Морской бассейн существовал здесь около 17 млн лет — оксфордский,  кимериджский и, с небольшим перерывом, волжский века.

На дне этого моря обитали различные иглокожие, брюхоногие моллюски, раки, брахиоподы. В толще воды и у дна жили многочисленные головоногие моллюски-аммониты и белемниты.

Клязьма у Владимира. Фото «Призыва»

Конечно, за прошедшую тьму веков ледники, не единожды покрывавшие толщами своих отложений территорию нашего края, нанесли огромные слои песков, гравия, глин. Глубоко похоронили они юрские глины с заключёнными в них окаменелостями древних морских животных. Но тут на помощь и приходит река Клязьма.

Эта мощная «гидродинамическая пила» разрезала у владимирских холмов «многослойный пирог», вымыла движением воды юрских обитателей, иногда перенесла их течением и отложила на берегах вместе со створками современных речных моллюсков, древним и современным мусором, галькой и коряжником, опавшей листвой прибрежных ив…

Ценная грязь

Юрские глины отличишь по сланцеватости и тёмному, вплоть до чёрного, цвету. Он указывает не только на большое количество органики в глине, но и на присутствие железного колчедана.

Поневоле хочется думать о том, что глины эти — целебные. Вон на Мёртвом море в «земле обетованной» черную глину продают баночками. Дорого! А тут черпай — не хочу! Греби деньги лопатой. Но это, конечно, шутка.

Глина юрского периода. Фото: 1.bp.blogspot.com

Несёт свои морщинистые воды Клязьма, круглосуточно стучат неусыпные поезда, высятся соборы над городскими кручами, кричат чайки и о чём-то невнятно вещает железнодорожный диспетчер.

Сонный покой, умиротворение и понимание того, что даже древние соборы, по меркам геологии, это «совсем недавно». Всё это наплывает и ощущается каким-то невнятным сном. Только мокрые древние раковины в руках служат этому сну подтверждением.

Денис Дуденков, сотрудник отдела «Родная природа» ВСМЗ

Фото  «Призыва»

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