Обманутым дольщикам из Покрова вернут деньги спустя 5 лет

Обманутые дольщики из Покрова, которые больше пяти лет ждут ключи от своих квартир, получат компенсации. Их выплатит новый региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Семьи станут первыми воспользовавшимися этим видом поддержки обманутых дольщиков. Новый врио губернатора Александр Авдеев обещает, что следом за жителями Покрова настанет очередь дольщиков из Владимира.

Не дальше фундамента

Трехэтажный дом в Покрове на улице Пролетарской должны были сдать еще в 2016 году. Но застройщик, компания «Виста», продвинулся не дальше фундамента. Такая картина там и по сей день. В 2017 году администрация Петушинского района и местные депутаты пытались решить проблемы обманутых дольщиков. Но удалось предоставить квартиры только тем, кто пострадал от действий КТ «Социальная инициатива и компания». В новые трехэтажки переселили десятки семей.

С дольщиками дома на Пролетарской вопрос завис. В июле этого года в администрации Владимирской области сообщили, что в этом году удастся разобраться с двумя проблемными домами, где застройщики давно признаны банкротами. Это дом № 13 на улице Музейной во Владимире (застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания») и дом на улице Пролетарской в Покрове (застройщик ООО «Виста»).

Фонд защиты прав дольщиков вправе действовать двумя путями: выплачивать компенсации и достраивать объекты. В случае с этими двумя объектами был только один выход – выдать деньги обманутым дольщикам. В этом году фонд получил федеральные средства – около 20 миллионов рублей.

— В ближайшее время мы вычеркнем один объект из списка 8 проблемных многоквартирных домов области, остаются еще 7 во Владимире. Я поставил блоку жизнеобеспечения в администрации области задачу в максимально короткие сроки решить проблему участников долевого строительства в регионе, — заявил врио губернатора Александр Авдеев на своих страницах в соцсетях.

Свыше 300 из Владимира

Семь проблемных домов находятся во Владимире: в микрорайоне Веризино, на Веризинской, 17 и 31, в Юрьевце на Всесвятской, 17, и Школьном проезде, в Коммунаре на Центральной, 19, а также на Мира, 24, и Музейной, 13. Срок ожидания сдачи — от 3 до 7 лет. Все объекты находятся в разной степени готовности.

Свыше 300 обманутых дольщиков ждут квартир или компенсаций.

Еще совсем недавно прежняя администрация обещала всех обеспечить квартирами или деньгами к декабрю 2021 года. Уже этим летом сроки скорректировали и перенесли на декабрь 2023 года.

Как только новый руководитель региона Александр Авдеев выставил новость о покровских дольщиках в своих социальных сетях, в комментарии посыпались сообщения от дольщиков. Написали все, о ком «Призыв» делал репортажи, на кого и наша редакция не раз обращала внимание властей. Это дольщики из Коммунара. В Минкульте документы о повышении этажности никак не примут, вносят поправки. Девятиэтажка с лишними этажами стоит готовая уже три года.

Написали и дольщики с Нижней Дубровы, где застройщик задерживает сдачу 17-этажки, в которой третий год идет внутренняя отделка. Обратились также дольщики со Всесвятской из Юрьевца. Застройщик никак не начнет подключать коммуникации, сроки сдачи переносили несколько раз. Все надеются на скорое новоселье.