Облздрав назвал причины тяжелого течения коронавируса

Областной департамент здравоохранения назвал несколько основных причин тяжелого течения коронавируса и госпитализации пациентов. По словам начальника отдела организации медицинской помощи, на больничную койку чаще попадают люди, которые поздно обратились за помощью или занимались самолечением. Об этом Светлана Григорян рассказала во время еженедельного брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации во Владимирской области.

— Хочу обратить внимание на вопрос своевременного обращения к врачу за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Мы анализируем, что основная причина тяжести течения заболевания у пациентов, многие из которых поступают к нам в ночное время суток через «скорую помощь», это в основном позднее обращение, — отметила Светлана Григорян.

Медики призывают не тянуть с обращением к врачу при первых симптомах.

Отдельно специалист департамента здравоохранения остановилась на самолечении. По словам Светланы Григорян, медикам часто приходится госпитализировать пациентов, которые отказывались следовать советам врачей и пить выданные лекарства просто потому, что не считали это необходимым.

— У нас Министерством здравоохранения разработаны схемы лечения, она разработаны, утверждены и приносят положительный эффект в лечении. Именно своевременное обращение за медицинской помощью, исполнение рекомендаций лечащего врача приносит положительный результат. Прошу проявить сознательность, — сказала Светлана Григорян.

60 плюс

По словам представителя облздрава, несмотря на то, что инфекция молодеет, тяжелее по-прежнему болеют люди старше 60 лет. Именно они главные пациенты ковидных госпиталей. Среди представителей старшего поколения максимальное число летальных случаев, отметила специалист.

Коронавирус тяжелее переносят люди старшего возраста.

О том, что важно поберечь старшее поколение, говорит и директор областного департамента здравоохранения. Константин Баранов отмечает, что пенсионеров часто заражают дети и внуки. И если подростки, в большинстве своем, переносят инфекцию легко, то людям за 60 бороться с вирусом тяжело.

— Подростки болеют коронарусом в основном бессимптомно и в легкой форме. При этом они очень заразны для своих родителей и близких, среди которых возрастные граждане из группы риска. Молодежь потому и не боится этой инфекции, потому что она проходит очень легко, с небольшой температурой. Они в основном и не обращают внимания. А их родители, есть такая статистика, попадают в больницу, а деды попадают в лучшем случае в реанимацию, — заявил в ходе рабочего совещания в «Белом доме» Константин Баранов.

Антирекорды коронавируса

Специалисты говорят в один голос: сейчас самое время поберечь себя и своих близких. Ситуация с распространением коронавируса в регионе и стране в целом неблагоприятная. Статистика бьет рекорд за рекордом. Сегодня зафиксированы 282 случая заражения. Для сравнения, 1 октября положительные тесты получили 215 жителей области.

91,6% коек для инфицированных ковидом занято.

В регионе развернуто максимальное количество коек для пациентов с коронавирусом. Департамент здравоохранения сообщает, что всего под инфицированных переоборудовали 2110 мест, 1933 из них уже заняты.

Система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. Фельдшеры рассказывают, что тяжелобольные пациенты часами проводят в неотложке, пока им не найдут место в больнице. Вспомните об этом, прежде чем заниматься самолечением.