Областной приют для животных построят в Суздальском районе

Областной приют для бездомных животных построят у села Хотенское Суздальского района. Это чуть восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский (поворот направо перед Новоалександровом). Приют рассчитан не менее чем на 300 собак и 50 кошек. Сейчас областной департамент ветеринарии оформляет документы на земельный участок.

Местный уровень

Ответственность за решение вопроса бездомных животных официально передали области в начале нынешнего года. До этого безнадзорными собаками и кошками занимались муниципалитеты — каждый в силу своего понимания проблемы и денежных возможностей.

Обычно просто нанимали компанию по отлову четвероногих, и часто это были даже не местные фирмы, а, например, из Подмосковья или Ярославской области. В районных газетах перед «зачисткой» можно видеть объявления: в такой-то день будет производиться отлов безнадзорных животных, хозяевам, в случае чего, обращаться в приют города Раменское Московской области.

Владимирских компаний, специализирующихся на животных, по сути, нет. Те расценки, что мы можем предложить, местных не устраивают, объяснял глава областного центра Андрей Шохин, когда время от времени всплывала тема собачьих стай и покусанных граждан.

Между тем совершенно бесплатно, на голом энтузиазме, отловом животных занимаются волонтёры. Им навстречу идут некоторые ветеринарные клиники, которые со скидкой стерилизуют бесхозяйных созданий (это, между прочим, немало — принимать столь непрезентабельных, часто блохастых клиентов). Другие волонтёры содержат приюты, пристраивают животных – это тоже очень хлопотная, ответственная и часто неблагодарная работа.

В будущий приют будут привозить бездомных кошек и собак со всего региона.

Из муниципалитетов до своего казённого приюта дорос только Гусь-Хрустальный. Но его открыли давно, руководство города менялось, менялось и отношение властей к этому детищу. Сейчас приют испытывает очень трудные времена и тоже выживает во многом за счёт добровольцев, общественных пожертвований и т.д.

Поэтому централизация «собачьего вопроса» оправдана: лучше создать хорошие межрайонные приюты с соответствующими службами и обеспечением. И одновременно усилить работу других ведомств, чтобы обеспечить законодательство по ответственному обращению с животными. Дабы неповадно было жителям области скоропалительно брать питомцев, а потом предавать их, бросая на произвол судьбы.

Региональный уровень

В целом с учётом количества отлавливаемых животных по Владимирской области планируется создать не менее трёх межрайонных приютов, сообщили в департаменте ветеринарии «Призыву». Но пока надо запустить хотя бы «первую ласточку».

Сейчас департамент оформляет земельный участок под будущий приют и готовит проектно-сметную документацию. Когда её сделают — будет известна точная стоимость проекта.

— Стоимость приюта будет определяться проектом. Мы пока можем говорить только об общих оценочных суммах, которые мы анализируем с учётом практики в других субъектах Российской Федерации. То есть стоимость приюта в зависимости от мощности варьирует от 40 до 70 миллионов рублей, — сообщил замдиректора Александр Григорьев нашим коллегам с «ГТРК-Владимир».

На отлов животных в этом году уже потратили около 15 миллионов рублей.

Сначала приют планировали делать в Собинском районе. Об этом говорили некоторые областные руководители. Не против, насколько нам известно, был и глава администрации района Александр Разов.

Объект планировали сделать в районе деревни Перебор, на месте бывшей городской свалки, которая сейчас не действует и рекультивирована. Но что-то, видимо, пошло не так, и теперь местом будущего приюта называют Новоалександровское сельское поселение.

Выгодное место

Место близ села Хотенское — выгодное с точки зрения обустройства приюта. Во-первых, недалеко от Владимира. Километров пятнадцать. То есть волонтёры, общественники и желающие взять в хорошие руки домашнее животное смогут туда спокойно добраться. Благотворители при случае тоже.

— В качестве дополнительных источников финансирования приюта для животных предполагается привлечение частных инвестиций и пожертвований общественных и волонтёрских организаций, — сообщил «Призыву» директор департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой.

Участок находится вдалеке от жилых домов. Ближе к нему фермерское хозяйство, но, думается, для крестьянских наделов это не самое плохое соседство.

Большой плюс — то, что рядом, в Новоалександрово, находится Владимирский аграрный колледж, а там готовят ветеринаров. То есть у ребят будет практика, а у обитателей приюта — дополнительная опека.

В колледже обучают и на кинологов. Правда, пока это платные группы.

Так что, в принципе, хорошее дело, о котором говорят уже почти год, — строительство приюта — наконец-то обретает более или менее чёткие очертания. Это уже не абстракция, раз оформляются документы и заказан проект: механизм запущен. Пока департамент ветеринарии не называет конкретных сроков открытия приюта. Но если всё пойдёт нормальным чередом, это может быть уже 2022 год.