Новый скейт-парк в парке «Добросельский» оценили эксперты

Новый скейт-парк открылся в парке «Добросельский» во Владимире. Спортсмены говорят, что эту площадку они ждали десять лет. После завершения второго этапа реконструкции парк открыл свои двери для посетителей. Спортивный объект сразу заполнили подростки на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах. Вместе с вице-президентом Федерации роллерспорта Владимирской области, руководителем спортклуба «Инлайн» Полиной Солоухиной «Призыв» оценил новый скейт-парк.

Не игры, а спорт

Скейт-парк официально открыли в субботу. Для молодежи устроили соревнования на скейтбордах, роликовых коньках и самокатах. Большинство спортсменов остались довольны площадкой. Она пока единственная подобная в областном центре. Есть одна в Центральном городском парке, но она деревянная и маленькая — ни в какое сравнение с новой не идет.

Полина Солоухина, руководитель спортклуба «Инлайн», вице-президент Федерации роллерспорта Владимирской области:

Больше десяти лет наша молодежь, любители экстремального спорта ждали именно такой объект в нашем городе. Все довольны.

Теперь администрации и нам нужно проработать вопросы безопасности этой площадки.

Вести работу со спортсменами, что все одевали шлемы, защиту и соблюдали правила для таких скейт-парков.

Скейт-парк — спортивный объект, а не игровая площадка.

Малышей на пластиковых самокатах в скейт-парке быть не должно, подчеркивает вице-президент Федерации роллерспорта Владимирской области. Выходить на площадку могут только те, кто имеет хотя бы базовые навыки:

— уметь группироваться при падении;

— уметь разгоняться и заезжать на препятствия и горки;

— понимать разницу между прямыми трамплинами и радиусами.

Скейт-парку не хватает плакатов с правилами катания и описанием ограничений по посещению. Стоит подумать и над установкой ограждения с одним входом, чтобы исключить попадания на площадку малышей во время катания взрослых спортсменов. На холодное время года скейт-парк законсервируют.

Где памп-трек

В середине лета администрация города сообщала о работах по строительству памп-трека. Власти отчитывались, что его бетонируют, заливают, монтируют. К октябрю же оказалось, что это не памп-трек, а скейт-парк. По словам спортсменов, между ними большая разница. На памп-треке можно плавно ездить по кочкам, а в скейт-парке устраивать трюки и прыгать.

Территорию парка охраняет частное предприятие.

Контракт на монтаж памп-трека разыгрывался отдельно. Его за 3,3 миллиона рублей обязался сделать «Велопарк». Почему этого так и не случилось, в мэрии не пояснили. «Призыв» направил отдельный запрос в администрацию.

Обустройство же скейт-парка входило в общий контракт второго этапа реконструкции. Компания «Автобан» за 58 миллионов рублей асфальтировала велодорожки, мостила пешеходные тротуары, проводила освещение, тянула сети для стационарного туалета, монтировала систему видеонаблюдения. Скейт-парк выполняли другие субподрядчики. Спортсмены говорят, что со своей работой они справились хорошо. Есть небольшие помарки, но они поправимы.

В следующем году запланирован третий этап реконструкции парка «Добросельский». Вместо старой сцены построят новую, поставят аттракционы, открытый кинозал и торговые палатки.