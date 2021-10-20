Новый детский городок в Центральном парке откроют до Нового года

В Центральном парке культуры и отдыха во Владимире начались работы по установке детского городка. Старый демонтировали на прошлой неделе. Территорию закрыли, там работает спецтехника. Она разравнивает площадку под монтаж прорезиненного покрытия общей площадью 800 квадратных метров. Новую детскую площадку сделают с учетом возрастов: отдельно – для маленьких и отдельно – для детей 6-12 лет.

Городок от частной компании

В городской администрации рассказали, что детскую площадку хотели заменить еще летом, в разгар сезона. Случился сбой в поставках игрового комплекса. Оборудование получили только в октябре. Его закупила компания «Т Плюс», которая поставляет тепло в квартиры владимирцев.

— В новом городке установят игровые элементы, предназначенные для детей разного возраста, в частности, качели, карусели, качалки, додекаэдр (многогранники с крепежами) для лазанья. Так, детям от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой, а для детей от 3 до 6 лет поставят отдельный игровой комплекс, — сообщает пресс-служба мэрии.

Площадка будет на резиновом покрытии 800 квадратных метров

Пока площадка закрыта, родители с детьми могут покататься по пешеходным дорожкам на велосипедах и самокатах, сходить в музеи и Дом художника, чтобы посмотреть выставки и принять участие в мастер-классах. Есть еще колесо обозрения «Небо33» и аттракционы. Правда, все эти развлечения – платные. С момента реконструкции парка прошло 5 лет, а доступных детям развлечений не прибавилось.

Около ледового дворца «Полярис» есть небольшой скейт-парк с деревянными трамплинами для трюков на роликах и самокатах. Его обещают обновить в следующем году.

Площадки в планах

Детский городок в Центральном парке – не единственный на улице Мира. Так, в сквере Победы начался второй этап благоустройства. До конца осени там сделают дополнительные тротуары, велодорожки, наружное освещение и систему видеонаблюдения. Согласно конкурсной документации, установят 131 стальную опору с 339 светильниками в виде шаров.

3,3 гектара — площадь сквера Победы.

Туалет построили в рамках первого этапа, но так и не открыли. А вот на следующий год там обещаны лавочки, урны, велопарк, павильон, спортивные и детские площадки.

И еще один детский городок площадью около 800 квадратных метров планируются возвести у здания Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ). Там установят качели, канатные и веревочные конструкции, комплексы для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров. Этой же осенью там сделают пешеходные дорожки и аллеи. Старый асфальт уже сняли, укладывают песочную и щебеночную подушку.

Есть еще одно место на улице Мира, о котором давно говорят, но так и не перейдут от слов к делу. Речь идет о заброшенных садах. Дизайн-проект по заказу мэрии сделали в прошлом году, проект благоустройства разрабатывают по заказу администрации Владимирской области в этом году. Запланировано в том числе и несколько детских комплексов и игровых зон. Но вот что будет и главное — когда, непонятно.

Совсем неподалеку от заброшенных садов и сквера Победы, позади здания администрации области площадку вокруг фонтана тоже ждет благоустройство. Модернизируют сам фонтан, поставят лавочки и выставочный павильон. Игровых элементов не будет, но погулять будет можно.